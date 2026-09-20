freundlich11°
DE | FR
burger
International
Russland

Krieg Russland Ukraine: Mutter und Kinder in Kiew getötet

epa13250443 A handout picture made available by the State Emergency Service shows Ukrainian firefighters working at the site of a Russian strike on a shopping mall in a residential area in Dnipro, Ukr ...
Bei einem russischen Schlag in der Gegend der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind mindestens drei Menschen getötet worden, darunter eine Mutter mit Kindern. (Archivbild)Bild: keystone

Mutter und Kinder bei Angriff im Kiewer Umland getötet

20.09.2026, 03:53

Infolge eines russischen Angriffs sind im Umland der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens drei Menschen getötet worden. Dabei handele es sich um eine Mutter mit zwei kleinen Kindern, teilte Militärverwaltungschef Tymur Tkatschenko bei Telegram mit.

Die «schreckliche Tragödie» habe sich im Landkreis Fastiw südwestlich von Kiew ereignet. Demnach wurden mehrere Wohnhäuser und ein Auto beschädigt. Ein Brand sei gelöscht worden. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine grossangelegte russische Invasion. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Trump bezichtigt Russland, Verbündete der Ukraine seit Jahren anzugreifen
Trump bezichtigt Russland, Verbündete der Ukraine seit Jahren anzugreifen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das erlebt ein ukrainisches Flüchtlingspaar auf der Wohnungssuche
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So hektisch verläuft der Ansturm auf das Oktoberfest in München
Am Samstagmorgen um 9:10 Uhr wurde die Wiesn in München zum 191. Mal geöffnet, mit zehn Minuten Verspätung. Somit hat das Oktoberfest in Bayern begonnen. Vom 19. September bis zum 4. Oktober wird dort nun ausgiebig gefeiert, gegessen, gesungen und getanzt. Wie jedes Jahr wurde die Öffnung der Wiesn sehnsüchtig erwartet und die Fans standen schon Stunden vor der Eröffnung an. Als es dann losging rannten sie ohne Rücksicht auf andere los, um sich den besten Platz zu sichern. Die Videos davon gehen – wie mittlerweile jedes Jahr – viral:
Zur Story