Diese 13 Bilder zeigen, wie weltweit gegen Putins Angriff demonstriert wurde

Bei einer der grössten Demonstrationen der jüngeren deutschen Geschichte sind in Berlin mehr als Hunderttausend Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Strasse gegangen. Die Polizei sprach am Sonntag von einer Teilnehmerzahl im unteren sechsstelligen Bereich, die Veranstalter sprachen von einer halben Million Teilnehmern. Es war wohl die grösste Demonstration gegen Putins Angriff – aber bei weitem nicht die Einzige, wie diese Bilder zeigen:

«Man hat Putin falsch eingeschätzt»

Julia Friedrich, Expertin für osteuropäische Politik, lebte bis vor Kurzem in Kiew. Wo sie aktuell ist und ob sie mit der russischen Invasion der Ukraine gerechnet hat, erzählt sie im Interview.

Frau Friedrich, Sie arbeiten für das Global Public Policy Institute in Berlin von Kiew aus. Sind Sie aktuell noch dort?

Ich bin seit zwei Wochen in Berlin. Mein ganzes Leben ist aber noch in Kiew. Es ist furchtbar, was gerade passiert.