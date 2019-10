International

Russland

Russe verklagt Apple, weil ihn iPhone-App schwul gemacht habe

Was wie ein Witz einer Satire-Show klingt, ist für einen russischen Mann bitterer Ernst: Er wirft Apple vor, dass er durch den Gebrauch einer App auf dem iPhones schwul geworden sei. Nun fordert er eine Million Rubel (ca. 15'000 Franken) Schadenersatz von dem kalifornischen Unternehmen.

Das Moskauer Gericht hat die Klage, die am 20. September eingereicht wurde, akzeptiert und sieht sich den Fall am 17. Oktober an. Der russische Radiosender Govorit Moskva hat eine Kopie der Anklageschrift veröffentlicht, die darüber Aufschluss gibt, was der Russe Apple genau vorwirft.

Kryptowährungs-App ist schuld

So habe er eine App auf sein iPhone geladen, mit der Kryptowährung gehandelt werden können. In dieser Anwendung habe ihm ein fremder Mann 69 Münzen der Kryptowährung Gay Coins geschenkt. Der Sender habe ihn ausserdem auf englisch angeschrieben und ihm mitgeteilt, er solle nichts verurteilen, das er nicht kenne.

Der Russe stimmte dem Fremden zu und liess sich laut eigener Aussage auf eine gleichgeschlechtliche Beziehung ein. Nach zwei Monaten habe er festgestellt, dass er es nicht mehr schaffe, aus der Beziehung herauszukommen und nun einen festen Freund habe.

Für den Russen ist damit klar, dass Apple ihn durch die App manipuliert habe, schwul zu werden. Durch die Nachricht habe sich sein Leben zum Schlechten gewendet. Er wisse nicht, wie er seinen Eltern beibringen solle, dass er nun homosexuell sei. Auch leide er unter moralischen und psychischen Problemen.

Homosexualität ist in Russland ein Tabuthema

In Russland ist Homosexualität in den Augen vieler noch immer etwas Unnatürliches. Obwohl 1993 ein Gesetz erlassen wurde, das Homosexualität offiziell entkriminalisiert hat, stieg der Hass in Russland gegen Schwule in den letzten Jahren wieder an.

Erst 2013 wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das «schwule Propaganda» verbietet. Offiziell ist zwar nur die Rede eines Verbots von «Propaganda bei Minderjährigen von nicht traditionellen Lebensweisen», das Gesetz richtet sich aber ganz klar gegen LGBTQ-Aktivisten. Unter anderem wurde daraufhin auf einer Hochschule in St. Petersburg eine Gedenkstatue für Steve Jobs entfernt, weil bekannt wurde dass Tim Cook schwul ist.

bild: twitter/julianroepcke

Menschenrechtler in Russland beklagen schon seit Jahren immer wieder brutale Übergriffe gegen LGBTQ-Angehörige. Erst im Juli dieses Jahres wurde in St. Petersburg die LGBTQ- und Menschenrechtsaktivistin Jelena Grigorjewa ermordet aufgefunden. Tage zuvor hatte sie sich nach mehreren Morddrohungen an die Polizei gewandt, die aber laut einem anderen Aktivist keine spürbare Reaktion gezeigt habe. (pls)

