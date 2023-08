Am Mittwoch ist laut der russischen Staatsagentur Tass in der Region Twer ein Flugzeug abgestürzt. Laut der russischen Zivilluftfahrtbehörde soll auch Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin auf der Passagierliste gewesen sein. Ob er tatsächlich an Bord war, ist unklar. Die Rede ist von 10 Toten.

Die Ukraine erobert Robotyne zurück. Es kommt zu herzergreifenden Szenen

An der Südfront kann die Ukraine weitere Gebietsrückeroberungen verzeichnen. Videos zeigen Mitglieder der 47. motorisierten Brigade im Dorf Robotyne. Um das Dorf zu erreichen, hätten ukrainische Einheiten verschiedene Verteidigungslinien durchbrechen müssen, berichtet das amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW). Dass die ukrainischen Kampfeinheiten von Journalisten begleitet wurden, deutet das ISW als ein Indiz dafür, dass sich keine starken russischen Verbände mehr in unmittelbarer Nähe befinden. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar zeichnete am Dienstag auf ihrem Telegram-Kanal ein leicht anderes Bild. Sie berichtete, die ukrainischen Truppen in Robotyne würden unter russischem Beschuss stehen.