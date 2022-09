Riesiger Taxi-Hack in Moskau: Alle verfügbaren Taxis wurden an dieselbe Adresse bestellt

Filmreife Bilder aus Moskau: Dutzende Taxis stauen sich auf dem Kutusow-Prospekt. Es gibt kaum ein Durchkommen mehr. Doch das ist alles kein Zufall.

Denn: Das Taxiunternehmen «Yandex Taxi» wurde am Morgen des 1. Septembers von Unbekannten gehackt. So wurden Dutzende Taxifahrer an die gleiche Adresse bestellt. Aufgrund der falschen Aufträge kam es zu einer Ansammlung von Taxis. Die Fahrer standen teilweise mehr als 40 Minuten im Stau.

Über den Taxidienst wurde massenhaft Aufträge ausgelöst. Alle verfügbaren Taxis in den Moskauer Stadtteil Fili bestellt –was zu einem riesigen Stau auf dem Kutusow-Prospekt führte. Der Pressedienst des Taxiunternehmens bestätigte dies gegenüber Forbes Russia. Der Yandex-Taxidienst habe «eine Fehlfunktion» gehabt.

Der Sicherheitsdienst des Taxiunternehmens habe versucht, den Grossauftrag zu stoppen – vergebens. (lab)