20'000 Tote: Bachmut wird zum russischen Massengrab – und macht Prigoschin rasend

Ein Trümmerfeld: Bachmut. Bild: keystone

«Für Russland sind diese Bemühungen, vor allem in Bachmut, mit einem sehr, sehr hohen Preis verbunden» - dies sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, vor den Medien.

Der hohe Preis wird auch beziffert: 20'000 Tote und 100'000 Opfer insgesamt auf russischer Seite hat der Kampf um die strategisch nicht sehr entscheidende Stadt im Donbass seit Dezember gekostet. 10'000 Tote - die Hälfte aller Gefangenen - verzeichnet laut dem Bericht alleine die Söldner-Truppe Wagner.

Eine neutrale Bestätigung dieser Zahlen gibt es nicht. Aber dass Unmengen von Blut in diesem Kampf geflossen ist, ist unbestritten. Seit Monaten schicken die Russen viele Tausend zum Teil schlecht ausgerüstete Truppen in den Kampf. Die meisten von ihnen Ex-Häftlinge.

Inzwischen kontrollieren die Angreifer eigenen Angaben nach rund 85 Prozent des Stadtgebietes von Bachmut.

Prigoschin klagt und warnt

«Jeden Tag haben wir stapelweise tausend Leichen, die wir in den Sarg packen und nach Hause schicken», sagte Wagner-Chef Prigoschin in einem am Wochenende veröffentlichten Interview mit dem russischen Militärblogger Semjon Pegow. Die Verluste seien wegen der fehlenden Artilleriemunition fünfmal so hoch wie nötig, kritisierte er und drohte sogar mit dem Abzug seiner Söldnereinheit aus Bachmut.

Jewgeni Prigoschin Bild: telegram/orkestra_wagner

«Wir haben nur zehn bis 15 Prozent der Granaten, die wir brauchen», beklagt der Wagner-Chef die schlechte Ausrüstung der russischen Truppen. Er kann sich die Kritik aber auch erlauben, weil er als Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin gilt.

Prigoschin rechnet mit dem Beginn der ukrainischen Offensive bis zum 15. Mai. «Diese Gegenoffensive könnte zu einer Tragödie für unser Land werden», sagte er.

Die Schuld gab er erneut der russischen Armeeführung.

Warum gräbt Russland Schützengräben?

Ist es die Angst vor ebendieser ukrainischen Offensive? Russland hat nach Angaben britischer Geheimdienste starke Verteidigungsanlagen an der Front, aber auch in besetzten ukrainischen Gebieten und teils tief im eigenen Land errichtet.

Bild: keystone

«Bilder zeigen, dass Russland besondere Anstrengungen unternommen hat, um die nördliche Grenze der besetzten Krim zu befestigen», teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit. Zudem seien Hunderte Kilometer Schützengräben auf international anerkanntem russischen Territorium ausgehoben worden, darunter in den Gebieten Belgorod und Kursk, die an die Ukraine grenzen.

In London wurden zwei mögliche Begründungen für die Defensivanlagen genannt. «Die Abwehranlagen unterstreichen die tiefe Besorgnis der russischen Führung, dass die Ukraine einen grossen Durchbruch erzielen könnte», hiess es. «Einige Arbeiten wurden aber wahrscheinlich von lokalen Kommandeuren und Politikern in Auftrag gegeben, um die offizielle Linie zu unterstützen, dass Russland von der Ukraine und der Nato »bedroht« wird.»

(aeg/sda/tonline)