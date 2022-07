Ferien mit Influencer-Tochter: Russischer Politiker reist trotz Sanktionen in EU-Länder

Als Mitverantwortlicher für den Krieg in der Ukraine steht Vladimir Plotnikov auf der EU-Sanktionsliste. Trotzdem macht er Urlaub in Mitgliedsländern. Darf er das?

Während Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter fortsetzt und Tag für Tag zahlreiche Menschen im Gefecht getötet werden, macht der russische Politiker Vladimir Plotnikov offenbar Urlaub in der Europäischen Union – obwohl er als Mitglied der russischen Staatsduma auf der Liste der von der EU Sanktionierten steht.

Das aber hindert ihn offenbar nicht daran, seine Ferien in Italien und Kroatien zu verbringen. Bilder auf dem Instagram-Profil seiner Tochter Sonia Plotnikova zeigen, wie die beiden ihren Sommerurlaub geniessen. Der Influencerin folgen auf der Plattform weit über hunderttausend Nutzerinnen und Nutzer.

Gemäss ihren Bildern halten sich die beiden im Kempinski Hotel Adriatic auf der kroatischen Halbinsel Istrien auf – mit «Blick auf Italien und Slowenien», freut sich Plotnikova. Nach Italien geht es für Vater und Tochter dann offenbar auch: Trüffelpasta essen und mit dem Boot fahren – durch die Wasserstrassen der historischen Altstadt von Venedig.

«Killer-Familie, schämt euch!»

Während ihre Follower Sonia Plotnikova feiern, hagelt es von anderen Kritik: «Geh und besuche Butscha», schreibt etwa ein Nutzer in Anspielung auf das Massaker in dem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Nachdem russische Truppen aus dem Ort abgezogen waren, wurden dort die Leichen Hunderter Zivilisten gefunden – teils mit auf den Rücken gebundenen Händen.

«Killer-Familie, schämt euch!», schreibt eine Nutzerin. Andere posten schlicht die ukrainische Flagge als Emoji, um ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken. «Raus aus meiner Stadt» und «Geh zurück nach Russland», heisst es ausserdem.

Für die umstrittenen Touristen gab es viele kritische Kommentare. screenshot: instagram

Duma-Politiker hätte gar nicht einreisen dürfen

Das Brisante: So unverschämt die Kritiker den luxuriösen EU-Urlaub der Beiden finden mögen, so rechtswidrig ist er auch. Plotnikov ist Teil der Liste mit Sanktionen, die die Europäische Union gegen Personen oder Betriebe aus Russland verhängt hat. Sein Vermögen in den Ländern der EU ist demnach eingefroren. Zudem ist es ihm verboten, in die EU einzureisen.

Grund für die EU-Sanktionen ist, dass sich der Politiker dafür ausgesprochen hatte, die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängig anzuerkennen. Damit habe er politische Massnahmen unterstützt und zu ihrer Umsetzung beigetragen, «die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und die Ukraine weiter destabilisieren», heisst es in dem Sanktionspapier.

Experte: «Die Polizei müsste ihn sofort verhaften»

«Die hätten ihn direkt wieder ins Flugzeug setzen müssen», sagt Volker Boehme-Nessler, Professor für Europarecht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, zu t-online. Laut dem Experten hätte Plotnikov weder nach Kroatien noch nach Italien einreisen dürfen. Bei der Landung in Kroatien hätte er von der Polizei daran gehindert werden müssen. «Das kann eine Panne sein, Nachlässigkeit – oder Korruption», erklärt sich Boehme-Nessler die Einreise des Politikers. Auch ein gefälschter Pass sei möglich.

Doch ob Panne oder nicht: Italien und Kroatien haben gegen geltendes EU-Recht verstossen, indem die Länder Plotnikov die Einreise erlaubt haben. Die Staaten könnten nun von der EU-Kommission abgemahnt, im schlimmsten Fall verklagt werden, erklärt Boehme-Nessler. Bei einem Einzelfall wie dem von Plotnikov erwartet der Experte Letzteres jedoch nicht.

Und Plotnikov selbst? «Eigentlich müsste die kroatische Polizei ihn sofort verhaften, zur Grenze eskortieren und abschieben», so Boehme-Nessler. Bislang ist das jedoch offenbar nicht passiert: Noch am Montagmorgen postete Plotnikova in ihrer Instagram-Story ein Bild aus dem Hotel. Uhrzeit: 5.30 Uhr. Ob die Influencerin im Urlaub immer so früh aufsteht oder sich das Vater-Tochter-Gespann wieder auf der Abreise befindet, ist nicht bekannt.

Plotnikov-Tochter als Patriotin

Auf dem Instagram-Account der Influencerin geht es auch sonst überwiegend unpolitisch zu: Nur ein paar Herz-Emojis oder wenige Wörter finden sich in der Bildbeschreibung unter ihren Urlaubs- und Modefotos. «Dad», heisst es etwa unter einem Bild, auf dem sie mit ihrem Vater auf einem Boot in Venedig zu sehen ist. Dahinter ein rotes Herz. Es ist nicht das einzige Bild mit dem russischen Politiker. Immer wieder zeigen sich Tochter und Vater zusammen.

Dass sie nicht nur zu ihm, sondern auch zu ihrem Land hält, zeigte Plotnikova auf ihrem Profil nur Anfang März, kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine: In einem Post aus Dubai bezeichnete sie Russland als «das stärkste Land». Den Krieg in der Ukraine umschrieb sie mit den Worten, «diese ganze Situation» habe noch mehr Russen zusammengebracht. «Wir sind noch patriotischer geworden», so Plotnikova weiter. In den Kommentaren unter dem viel geherzten Beitrag war auch damals vor allem eins zu lesen: Empörung.