Stell dir vor, du machst gemütlich ein Nickerchen – und dann passiert das😱

Währenddessen in Basel: Mann klaut Asphaltiermaschine – schafft es aber nicht weit

Ein 27-jähriger Mann hat am Montagabend in Basel eine Asphaltiermaschine entwendet. Bei der kurzen Flucht mit dem Gefährt, beschädigte er zudem mehrere parkierte Fahrzeuge.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt holte ihn nach dem Diebstahl in der Delsbergerallee aber bereits in der Thiersteinerallee vom Fahrzeug, wie sie in der Nacht auf Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Der Mann habe acht parkierte Fahrzeuge beschädigt. Eine Atemalkoholprobe sei zudem negativ verlaufen. Wie der Mann an die …