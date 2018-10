International

Brücke stürzt über Transsibirischen Eisenbahn ein



Bild: AP/Amurs's region Russian Emergency Situations Ministry

Hier stürzt eine Brücke über der Transsibirischen Eisenbahn ein – LKW-Fahrer überlebt

In der russischen Stadt Swobodny im Osten des Landes ist eine Brücke eingestürzt, welche über die weltberühmte Transsibirische Eisenbahn führt. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ums Leben kam, wie «The Moscow Times» berichtet. Der Einsturz wurde auf einer Überwachungskamera festgehalten.

Grosses Glück im Unglück hatte ein Lastwagenfahrer, der zum Zeitpunkt des Einsturzes die Brücke überquerte und in die Tiefe gerissen wurde. Er wurde mit mehreren Knochenbrüchen ins Spital eingeliefert – die Verletzungen sollen aber nicht lebensbedrohlich sein. Ebenfalls glimpflich ausgegangen ist der Einsturz für einen Bahnarbeiter. Er konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen.

Bild: AP/Amurs's region Russian Emergency Situations Ministry

Für die Bewohner der Stadt Swobodny, die rund 7500 Kilometer von Moskau entfernt liegt, ist der Einsturz eine Katastrophe – die Brücke war die einzige Möglichkeit, auf die andere Seite der Eisenbahnlinie zu gelangen. Rund 10'000 Menschen sind momentan vom Rest der Stadt abgeschnitten. «Die Brücke fiel und das Leben in Swobodny kam zum Stillstand», zitiert «The Moscow Times» einen Bewohner.

Die Ursache des Brückeneinsturzes wird momentan von den Behörden untersucht. Die Überführung wurde 1982 erbaut und sei in gutem Zustand gewesen sein. (vom)

