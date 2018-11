International

Russland

Luftfahrt: Russischer Jet fängt US-Aufklärungsflugzeug ab



Ein US-Flugzeug ist in internationalem Luftraum über dem Schwarzen Meer von einem russischen Kampfjet abgefangen worden.

Video: watson

Die US-Navy veröffentlichte ein Video, das das gefährliche Manöver des SU-27-Kampfflugzeuges zeigt. Das russische Flugzeug sei wiederholt am US-Flugzeug vorbeigeflogen und habe sogar den Nachbrenner gezündet, was zu Turbulenzen an Bord des amerikanischen Aufklärungsflugzeuges führte. (nfr)

