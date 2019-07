International

Russland

Bruchpilot crasht Antonov in Kornfeld – und flüchtet vor Polizei



Eine bizarre Geschichte spielte sich am 9. Juli in der russischen Provinz Raduga ab. Der Pilot eines Sprühflugzeuges vom Typ Antonov An-2 legte aus noch ungeklärten Gründen eine Bruchlandung in einem Kornfeld hin. Dabei zerbrachen beide Flügel und das Fahrwerk brach ein.

Nach dem Crash wartete der Pilot nicht etwa auf die Rettungskräfte, sondern flüchtete. Dorfbewohner lotsten die Polizei schliesslich zum Versteck des Flugzeugführers, wie Aviation Safety berichtet. Später stellte sich heraus, dass der Pilot weder über eine entsprechende Fluglizenz verfügte noch die Antonov registriert war.

(amü)

