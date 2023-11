Freundin getötet: Ex-Spitzensportler Pistorius soll auf Bewährung freigelassen werden

Pistorius soll demnach am 5. Januar aus dem Gefängnis in der Hauptstadt Pretoria entlassen werden. Er sei als «Ersttäter mit einem positiven Unterstützungssystem» eingestuft worden, hiess es. Am Freitagmorgen fand eine Bewährungsanhörung statt.

Der frühere Spitzensportler Oscar Pistorius soll auf Bewährung freigelassen werden. Das teilte die südafrikanische Justizvollzugsbehörde am Freitag mit. Pistorius hatte am Valentinstag 2013 seine damalige Freundin getötet und war deshalb zu Totschlag verurteilt worden.

Mehrere Tote in Süd- und Ostukraine ++ Russischer Korrespondent stirbt in Ukraine

Überschwemmungen in Dominikanischer Republik: Opferzahl steigt weiter

Nach Überschwemmungen durch schweren Regen am vergangenen Wochenende in der Dominikanischen Republik ist die Zahl der Todesopfer nach Medienberichten auf 30 gestiegen. Mehr als 7400 Wohnungen und Häuser wurden beschädigt und 22 zerstört, wie die Zeitung «Diario Libre» und andere Medien am Donnerstag unter Berufung auf neue Zahlen der Katastrophenschutzbehörde COE berichteten. Mehr als 37'000 Menschen mussten demnach ihr Zuhause verlassen und sich in Sicherheit bringen.