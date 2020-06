International

Südafrika

Südafrika verhängte wegen Corona ein Tabak-Verkaufsverbot – mit Folgen



Bild: keystone

Den Südafrikanern raucht der Kopf – weil die Regierung 10 Millionen auf Entzug setzt

Zur Bewältigung der Coronakrise hat die südafrikanische Regierung im März einen Tabakbann verhängt. Die Wirkung davon ist umstritten, profitieren tut vor allem der Schwarzmarkt.

Um was geht's?

Katlego Tshiloane (34) raucht vor Wut – allerdings nur im übertragenen Sinne. «Dieser Tabak-Bann macht keinen Sinn», schimpft der Südafrikaner aus Johannesburgs Vorort Soweto.

Früher hat er zwischen 10 und 20 Zigaretten pro Tag geraucht – das war vor den Ende März verhängten strikten Corona-Beschränkungen. Seitdem gab es zwar diverse Lockerungen, doch der Tabakbann hat sehr zum Ärger der Raucher des Landes bis heute Bestand.

>>> Alle Corona-News im Liveticker: Mehr als halbe Million Corona-Tote weltweit +++ Peking: 8 Millionen Tests in 2 Wochen

De facto befindet sich damit eine ganze Nation seit mehr als drei Monaten in der wohl grössten Raucher-Entzugskur der Geschichte. Die Tabakindustrie ist auf den Barrikaden, Verbraucherschützer wittern schwere Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte, Ökonomen warnen vor Steuerverlusten.

Bild: keystone

Viele Raucher bedienen sich auf dem Schwarzmarkt mit dubiosem Ersatz wie Rooibosch-Zigaretten. «Ich habe es sogar mal mit grünem Tee in der Pfeife versucht», gesteht Philip Newmarch (75). Der Kapstädter hat als 18-Jähriger mit dem Rauchen begonnen – und war plötzlich von allem Nachschub abgeschnitten, als die Vorräte aufgebraucht waren. «Die letzte richtige Zigarette habe ich Mitte April geraucht», sagt er.

«Die letzte richtige Zigarette habe ich Mitte April geraucht.»

Wie wird der Tabak-Bann begründet?

Die zuständige Ministerin Nkosazana Dlamini-Zuma hatte den Bann damit begründet, dass Raucher gefährdeter für Komplikationen durch Covid-19 seien und das Gesundheitssystem strapazieren könnten.

Bild: keystone

Zwar hatte ein Gericht Anfang Juni befunden, der Tabakbann und ähnliche Massnahmen stünden rational nicht im Zusammenhang mit einer Begrenzung der Covid-19-Infektionen. Doch vergangenen Freitag gab ein anderes Gericht in Pretoria der Ministerin Recht und wies eine Klage der unabhängigen FITA-Tabakproduzenten ab. Dabei hatte Johnny Moloto gewarnt: «Der fortwährende Bann für den legalen Tabakverkauf bedroht das Überleben des Tabaksektors.» Der Manager vertritt die Interessen des Tabakkonzerns British American Tobacco South Africa (BATSA), mit einem Marktanteil von 78 Prozent Südafrikas grösster Tabakkonzern.

Der warnt vor den ökonomischen Folgen und argumentiert, dass die Branche dem Fiskus 2019 rund 13 Milliarden Rand (rund 678 Millionen Euro) an Steuern in die Staatskassen spülte. Sein Eil-Antrag vor Gericht auf Abschaffung des Banns wurde zuletzt überraschend auf Anfang August verschoben.

Rauchen macht dünn, gesund und glücklich! ... sagen diese Vintage-Werbungen für Zigaretten

Der Schwarzmarkt regelt

Lisa Williams (61) aus Pretoria, die seit 20 Jahren dem Tabakgenuss frönt, glaubt daher nicht an eine baldige Aufhebung.

«Anfangs habe ich Vorräte für drei Wochen angelegt, dann war Schluss», sagt die Yoga-Lehrerin. Noch hat sie keine Entzugserscheinungen: Wie andere auch hat sie den Schwarzmarkt entdeckt. Dort ist viel starker Tobak dubioser Qualität zu haben, meint der Johannesburger Pocha Ngulube, der seine Zigaretten einzeln kauft. «Früher kostete eine 3 Rands», sagt er. Heute hat er sie mit viel Glück für 5 Rands gekauft.

Bild: keystone

Auch Tshiloane bestätigt, dass Zigaretten problemlos zu haben seien. Die Preise sind aber hoch. Kostete die Stange Markenzigaretten einst 420 Rands (21.50 Euro), so fordern Schwarzmarkthändler nun 650 Rands (33.30 Euro). «Bei Markenzigaretten reichen die Preise sogar bis zu 1800 Rands (92.20 Euro)», weiss Williams. Der Autor Max Du Preez rügt daher, der Bann habe die grösste Verbrechenswelle in Südafrikas Geschichte ausgelöst, legt man die Zahl der individuellen Überschreitungen zugrunde. Millionen Bürger hätten erstmals Gesetze gebrochen. «Tausende Jobs sind in der Wirtschaft gefährdet, während die Kriminalität zur neuen Normalität wird», klagt Manager Moloto.

Rauchen jetzt weniger?

Die Regierung dagegen glaubt, dass durch den Schwarzmarkt teilweise die negativen ökonomischen Folgen des Tabakbanns kompensiert werden. Sie hofft zudem, dass gut 10 Prozent der Raucher ihr Laster aufgeben – bei knapp zehn Millionen Rauchern im Lande wär das eine Million.

«Ich habe seit 33 Jahren geraucht, bin aber panisch geworden bei der Ausweitung des Lockdown.»

Bei Susan Gordon war das der Fall. Bis zu den Coronabeschränkungen war sie eine starke Raucherin. «Ich habe seit 33 Jahren geraucht, bin aber panisch geworden bei der Ausweitung des Lockdown» erklärt die 50-Jährige aus Johannesburg und meint: «Ich wusste, ich würde nicht genügend Zigaretten vorhalten können und hatte das Rauchen sofort drastisch reduziert». Als sie merkte, dass es auch ohne geht, beschloss sie mit medizinischer Unterstützung aufzuhören. «Aber ich denke dennoch, dass der Bann einfach lächerlich ist», kritisiert sie.

Bild: keystone

Auch bei einigen Fans der ebenfalls verbotenen E-Zigaretten zeigt der Bann Wirkung. Nachdem der Akademiker Salim Vally sich zunächst über dubiose Quellen mit Nachschub eingedeckt hat, gab er vor drei Wochen auf. «Der Bann hat bei mir wie ein Katalysator gewirkt», gibt er zu. (jaw/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Als Rauchen noch als vornehm galt Der Rauchende Schimpanse Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter