Terrormiliz Al-Shabaab verliert Schlüsselprovinz in Somalia

Das somalische Militär hat nach eigenen Angaben die letzte Hochburg der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab in der zentralsomalischen Provinz Mittel-Shabelle zurückerobert.

«Unsere Truppen haben jetzt auch die volle Kontrolle über den Bezirk Runirgod», teilte Abdullahi Ali Anod, der Sprecher der somalischen Armee, am Donnerstag in Mogadischu mit. Die Rückeroberung der Schlüsselregion im Norden der Hauptstadt sei ein grosser Sieg für die Menschen in Somalia.

Das Land am Horn von Afrika mit etwa 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren von Anschlägen und anderen Gewalttaten erschüttert. Seit mehreren Monaten geht die Regierung in Mogadischu mit einer militärischen Offensive gegen Al-Shabaab vor. Die islamistischen Terroristen kontrollieren weite Teile der Region Zentralsomalia sowie den Süden des Landes.

Die Region Mittel-Shabelle ist für Somalia von grosser landwirtschaftlicher Bedeutung. In Somalia herrscht seit Jahren extreme Dürre. Laut UN-Angaben haben fast die Hälfte der Menschen im Land nicht genug zu Essen. Die Regierung wirft Al-Shabaab vor, die Hungerkrise im Land verschärft zu haben, indem sie wichtige Infrastruktur zerstört und Angriffe auf Märkte verübt habe. (saw/sda/dpa)