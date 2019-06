Löwenrudel in Südafrika aus Nationalpark entkommen

Nike führt Schaufensterpuppen in Plus-Size ein

Als erste Sportmarke der Welt hat Nike in seinem Flagship Store in London Schaufensterpuppen mit Plus-Size-Grössen eingeführt – auch Schaufensterpuppen mit Handicaps sind darunter. Nike will damit mehr Inklusivität bei Sportartikeln signalisieren.

Im umgestalteten Stock für Damenbekleidung gibt's ausserdem ein erweitertes Sortiment mit Übergrössen. In einer Pressemitteilung von Nike hiess es:

Bereits 2017 führte Nike neue Sportbekleidungsgrössen ein, die von 1X bis 3X reichten. Die …