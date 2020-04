International

Südafrika

Anti-Apartheid-Kämpfer Denis Goldberg ist gestorben



Er kämpfte gegen das rassistische Apartheidregime Südafrikas an der Seiten von Nelson Mandela und ging 22 Jahre dafür in Haft. Nun ist Denis Goldberg gestorben.

Bild: EPA

Der prominente Anti-Apartheid-Aktivist Denis Goldberg ist tot. Der Südafrikaner sei nach einem zweieinhalbjährigen Kampf gegen Lungenkrebs am späten Mittwochabend gestorben, sagte Debbie Budlender, die Managerin des Denis Goldberg Legacy Foundation Trusts, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Dass er so lange noch gelebt habe, sei ein «Zeichen seiner Entschlossenheit und seines Mutes» gewesen. Er war 87 Jahre alt.

Der Sohn einer liberalen jüdischen Familie war einer der prominentesten weissen Gegner des rassistischen Apartheidregimes in Südafrika. Der Bauingenieur und überzeugte Kommunist wurde zusammen mit dem späteren Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela vor Gericht gestellt und verbrachte 22 Jahre in Haft – als einziger weisser Angeklagte in einem anderen Gefängnis als Mandela.

Danach ging er ins Exil nach London und kehrte erst 2002 nach Südafrika zurück. (adi/sda/dpa)

