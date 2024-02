Mindestens 46 Tote bei zahlreichen Waldbränden in Chile

Im Zentrum und im Süden von Chile wüten derzeit dutzende Brände. Bild: keystone

Bei schweren Waldbränden in Chile sind jüngsten Angaben zufolge mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte Präsident Gabriel Boric am Samstag mit. Im Zentrum und im Süden des lateinamerikanischen Landes wüten derzeit dutzende Brände.

Präsident Boric sagte am Samstag in der Hauptsdtadt Santiago de Chile, 40 Menschen seien in den Flammen ums Leben gekommen. Sechs weitere seien an den Folgen von Verbrennungen gestorben. Schon jetzt sei klar, dass die Zahl der Toten weiter steigen werde.

Verbrannte Gebäude in El Olivar in der Region Valparaíso in Chile. Bild: keystone

Innenministerin Carolina Tohá hatte zuletzt 19 Tote gemeldet und ebenfalls vor einer steigenden Opferzahl gewarnt. Präsident Boric äusserte sich nach einem Rundflug über die betroffenen Gebiete mit einem Hubschrauber. (sda/afp)