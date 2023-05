Bienen töten nach Busunglück in Nicaragua sechs Menschen

In Nicaragua sind mindestens sechs Menschen nach einem Busunglück von einem Bienenschwarm getötet worden. Der Bus sei in der Gemeinde San Sebastián de Yali im Nordwesten des mittelamerikanischen Landes einen Abhang hinuntergestürzt, auf dem Bienenstöcke zur Gewinnung von Honig in einer Kaffeeplantage aufgestellt waren, berichteten örtliche Medien am Dienstag. Mindestens 14 weitere Menschen würden wegen Bienenstichen in Krankenhäusern behandelt, darunter ein vierjähriges Kind.

Die Todesopfer waren laut den Berichten zwischen 8 und 84 Jahre alt. Nach dem Unfall am Montag hätten Anwohner zwar versucht, den 45 Passagieren an Bord zu helfen, die grosse Anzahl afrikanischer Bienen habe die Rettung bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch verhindert. Einige der Betroffenen wiesen mehr als 300 Bienenstiche auf, wie der Fernsehsender TN8 berichtete. (sda/dpa)