Vermisste Kinder um 200 Meter verpasst – kolumbianische Streitkräfte schöpfen Hoffnung

Fast einen Monat ist es her, seit ein Kleinflugzeug mit sieben Insassen über dem kolumbianischen Dschungel abgestürzt ist. Während die Leichen der drei Erwachsenen bereits geborgen werden konnten, gelten die vier Kinder noch immer als vermisst. Und obwohl sie erst 13, 9, 4 und ein Jahr alt sind, deuten Spuren darauf hin, dass sie fast vier Wochen nach dem Absturz noch immer leben.

Neue Spuren geben Hoffnung

Über 100 Streitkräfte suchen seit 24 Tagen im Rahmen der «Operation Hoffnung» nach den vermissten Kindern im Dschungel. Hoffnung haben sie tatsächlich noch immer: Wie die Streitkräfte am Dienstag bekannt gaben, haben sie am vergangenen Sonntag einen kleinen Fussabdruck entdeckt. Nach Angaben des Geheimdienstes dürfte dieser nicht älter als 48 Stunden sein, berichtet die kolumbianische Zeitung El Colombiano. Die Streitkräfte vermuten, dass der Fussabdruck der 13-jährigen Lesly gehört.

Insgesamt ist dies der dritte Fussabdruck und der zehnte Hinweis auf die Kinder, den die Streitkräfte gefunden haben. Alle drei Fussabdrücke sollen von Minderjährigen stammen. Während die zuvor gefundenen Fussabdrücke kleiner waren und wohl von Flip-Flops stammten, zeigten die neusten Spuren den Abdruck eines nackten Fusses.

In der Nähe der Fussabdrücke entdeckten die Streitkräfte zudem erneut wilde Früchte, von denen sie glauben, dass sie den Minderjährigen als Nahrungsquelle dienen.

Kinder um 200 Meter verpasst

Die Suchaktion war zuletzt mit Satellitenbildern und neuem Personal intensiviert worden. Nun suchen insgesamt 200 Streitkräfte sowie indigene Gruppen nach den vermissten Kindern. In den vergangenen Tagen entdeckten sie gleich mehrere mögliche Hinweise. So sind Gegenstände wie Tennisschuhe, eine Handyhülle und ein Deckel von einem Nuckelbecher nahe der Absturzstelle gefunden worden. Auch zwei Windeln wurden entdeckt – eine davon gebraucht.

«Wir glauben, dass wir bis auf 200 bis 300 Meter an sie herangekommen sind», zitierte die kolumbianische Zeitung El Tiempo den Oberbefehlshaber für Sondereinsätze der Streitkräfte, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. Allerdings ist der Dschungel laut Sánchez zwischen Caquetá und Guaviare so dicht, dass man nicht weiter als 20 Meter sehe. Zudem regnet es 16 Stunden am Tag, was die Spurensuche zusätzlich erschwert.

Sánchez ist überzeugt davon, dass die Kinder noch leben. Gegenüber Colombia Hoy Radio erklärte er:

«Sie sind lebendig; wären sie tot, wäre es einfacher gewesen, sie zu finden, weil sie sich nicht bewegt hätten und die Suchhunde sie durch ihren Geruch aufgespürt hätten.»

Neuer Einsatz von Leucht- und Tonobjekten

Die Streitkräfte teilen ihren Optimismus auch auf Twitter und berichten von neuen Strategien:

«Die Suche wurde nicht eingestellt und wir hoffen weiterhin, die Kinder mithilfe von Satelliten zu finden, die den Soldaten und Indigenen in dem Gebiet Orientierung geben.»

Die Satelliten können Wärme erkennen und Fotos bis zu 30 Zentimeter über dem Boden machen. Sie vereinfachen die Suche der Streitkräfte, die laut der Zeitung El País bereits eine Strecke von 1250 Kilometern zurückgelegt haben.

Am Montag teilten sie zudem mit, visuelle und akustische Objekte an strategischen Punkten zu platzieren. Auf diese Weise könnten die Kinder selbst zu den Streitkräften finden, statt von ihnen gefunden zu werden. Die neuen Geräte, die mithilfe von Stromgeneratoren betrieben werden, sollen sowohl tagsüber als auch nachts laufen und in Entfernungen von mehr als 500 Metern zu sehen und hören sein, wie es weiter hiess.

Nach wie vor werden zudem Lautsprecher eingesetzt, die eine Nachricht der Grossmutter in ihrer indigenen Sprache übertragen.

Bereits in Sicherheit?

Es kursieren Theorien, wonach die Kinder in die Hände von FARC-Dissidenten – eine kolumbianische Guerillabewegung – gefallen sein könnten. Die Behörden halten dies laut «El Colombiano» allerdings für unwahrscheinlich.

Eine andere Möglichkeit bestünde darin, dass die Kinder von einer unkontaktierten indigenen Gemeinschaft hätten gefunden werden können. Dies würde die Aufklärung des Falles erschweren, da diese Gemeinschaften laut Gesetz nicht kontaktiert werden dürfen.

Die Behörden gehen aber aufgrund der gefundenen Hinweise davon aus, dass sich die Kinder noch immer auf eigene Faust durch den Dschungel schlagen.

Absturz vor einem Monat

Die Geschwister waren am 1. Mai mit der Propellermaschine vom Typ Cessna 206 im Department Caquetá abgestürzt. Bei dem Unglück kamen ihre Mutter, der Pilot und ein indigener Anführer ums Leben. Am 18. Mai fanden Soldaten auf der Suche nach den Kindern eine aus Blättern und Ästen gebaute Notunterkunft sowie halb verzehrte Früchte.

Die Kinder gehören der indigenen Gemeinschaft der Huitoto an und waren Medienberichten zufolge mit ihrer Mutter auf dem Weg in die Hauptstadt Bogotá gewesen, wohin der Vater nach ständigen Drohungen bewaffneter Gruppen geflohen war.

Mit Material der Nachrichtenagenturen SDA und DPA.