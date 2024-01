Südkorea verbietet Verzehr von Hundefleisch

Südkoreas Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, um dem Verzehr von Hundefleisch ein Ende zu setzen. Das Parlament in Seoul billigte am Dienstag ein Sondergesetz, das unter Strafandrohung die Einstellung der Zucht, des Schlachtens und Vertriebs von Hunden für den menschlichen Verzehr vorsieht.

Hunde in einer Hundefarm in Pyeongtaek in Südkorea. Bild: keystone