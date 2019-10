International

Südkorea

f(x): 25-jährige K-Popsängerin Sulli tot aufgefunden



Bild: EPA

In Südkorea ist die bekannte K-Popsängerin Sulli tot aufgefunden worden.

Der Manager der 25-Jährigen, die früher der Girl-Band f(x) angehörte, habe am Montag ihre Leiche in ihrem Haus in einem Vorort von Seoul gefunden, teilte die Polizei mit. Die Sängerin habe unter einer «ernsthaften Depression» gelitten, ihre Todesursache werde noch untersucht.

Lass dir helfen! Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel.: 143, www.143.ch

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel.: 147, www.147.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Sulli, die mit bürgerlichem Namen Choi Jin-Ri hiess, hatte ihre Musikkarriere 2009 bei f(x) gestartet. Die Gruppe wurde schnell eine der erfolgreichsten K-Pop-Bands weltweit.

Bild: EPA

Sulli war bekannt für ihre offenen Worte und ihren Einsatz für Frauenrechte. Als Konsequenz erntete sie im Internet immer wieder Hasskommentare. 2014 setzte sie ihre Musikkarriere wegen der Online-Attacken aus. Ein Jahr später verliess sie f(x), um sich auf Schauspielprojekte zu konzentrieren.

Sullis Tod löste in Südkorea grosse Betroffenheit aus. «Ich habe Dich immer für Deinen Mut verehrt und respektiert», schrieb ein Fan auf Sullis Instagram-Seite. «Alles, was ich sagen kann ist, ruhe in Frieden.» Ein anderer Fan schrieb: «Im Himmel musst Du nicht Stärke zeigen oder so tun, als sei alles okay.» Dort werde die Sängerin hoffentlich «nur an Dich selbst denken». (aeg/sda/afp)

