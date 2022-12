Südkoreas Ex-Präsident Lee Myung Bak wird begnadigt

Er hoffe, dass der Erlass dazu dienen werde, «die nationale Macht zu vereinen», sagte Präsident Yoon Suk Yeol laut TV-Sendern bei einem Kabinettstreffen. In Südkorea werden oft zum Jahresende oder an bestimmten Feier- und Jahrestagen Amnestien oder Massenbegnadigungen gewährt.

Russland: Vier ukrainische Saboteure getötet +++ Lawrow: Ukraine will NATO in Krieg ziehen

Kältewelle überrollt USA an Weihnachtswochenende

Am Weihnachtswochenende ist ein heftiger Wintersturm über die USA gezogen, der in weiten Teilen des Landes für Chaos sorgte und Dutzende Todesopfer forderte. Die Temperaturen lagen in vielen Regionen im zweistelligen Minusbereich. Bei eisigem Wind und heftigem Schnellfall war die Lage mancherorts lebenbensbedrohlich, vor allem an der Region und um die Grossen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada. Hunderttausende Haushalte waren ohne Strom. Für viele Menschen bescherte das Sturmtief «Elliott» ein Weihnachtsfest unter Extrembedingungen.