Saudi-Arabien

Saudi-Arabien exekutiert drei Staatsbürger wegen Mordes

In Saudi-Arabien sind drei Männer wegen des Mordes an fünf Indern zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Das Trio habe die Opfer auf einer Farm in der Provinz Katif, im Osten des Landes, zu Tode geprügelt, teilte das saudische Innenministerium am Montag mit.

Die fünf Inder seien zuvor betäubt worden, anschliessend hätten die Täter Geld und Handys ihrer Opfer gestohlen und die Körper in einem Erdloch begraben. Die drei verurteilten saudischen Staatsbürger hätten sich zudem schuldig gemacht, Alkohol zu produzieren und zu verkaufen sowie Drogen zu nehmen, hiess es in der Mitteilung des Innenministeriums.

In diesem Jahr sind bereits 100 Menschen in Saudi-Arabien hingerichtet worden. Im Vorjahr waren es 122 Menschen, 2016 sogar 144. Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit langem die Todesurteile in dem ultra-konservativen Königreich. (sda/dpa)

