Saudi Arabien: Diese Drohnen haben die Ölanlagen angegriffen



Diese Bilder sollen beweisen, dass Iran am Drohnen-Angriff auf Ölanlagen beteiligt war

Bild: AP

Das Verteidigungsministerium von Saudi-Arabien präsentierte am Mittwoch Überreste der Drohnen, welche die saudische Aramco-Ölanlagen angegriffen haben sollen.

Der Sprecher des saudischen Militärs, Turki al-Malki, sagte, dass die Drohnen «eindeutig» iranischer Machart entsprechen. Ausserdem seien die beim Angriff verwendeten Marschflugkörper vom Typ «Ya Ali», welcher von den iranischen Revolutionsgarden gebraucht wird.

BREAKING: Saudi Arabia's Defense Ministry displays debris of missiles and drones that it says were used to attack oil facilities - @FirasMaksad pic.twitter.com/dQDg7CKMe0 — Conflict News (@Conflicts) September 18, 2019

Laut dem Sprecher seien insgesamt 18 Drohnen und 7 Marschflugkörper eingeschlagen. Sie seien von Norden her angeflogen, was den Jemen als Ursprungsland ausschliessen würde.

Bild: AP

Trump kündigt Verschärfung der Sanktionen an

US-Präsident Donald Trump hat zuvor eine «wesentliche» Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen den Iran angekündigt. Er habe seinen Finanzminister Steven Mnuchin instruiert, diese Verschärfungen in Kraft zu setzen.

Das teilte Trump am Mittwoch über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Mit den neuen Strafmassnahmen reagiert Trump offenbar auf die jüngsten Luftangriffe auf zwei saudiarabische Ölanlagen.

Zuvor hatte der Iran in einem offiziellen Schreiben an die USA jegliche Beteiligung an den Angriffen zurückgewiesen. Sie hätten mit dem Angriff nichts zu tun, hiess es in dem Brief, der den USA über die Schweizer Botschaft in Teheran zugestellt wurde. Die Schweiz vertritt im Iran die diplomatischen Interessen der USA.

«Falls gegen den Iran eine (Militär-)Aktion ausgeübt werden sollte, werden wir die umgehend erwidern und die Dimensionen wären nicht limitiert», heisst es in dem Schreiben des iranischen Aussenministeriums, aus dem die Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch zitierte. Es soll der Schweizer Botschaft schon am Montag übergeben worden sein.

Am vergangenen Samstag wurden saudische Ölanlage aus der Luft angegriffen und in Brand gesetzt. Die Huthi-Rebellen im Jemen, die in dem Land immer wieder von der saudischen Luftwaffe attackiert werden, bekannten sich zu den Angriffen. Die USA bezichtigen aber den Iran. (jaw/sda)

Update folgt ...

