Khashoggi: Erdogans Partei kritisiert spätes Geständnis und will Beweise veröffentlichen



Eine Sprecherin der türkischen Regierungspartei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat das späte Eingeständnis der saudischen Führung im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi als «Schande» bezeichnet. Leyla Sahin Usta sagte am Samstag in der zentralanatolischen Provinz Konya, es wäre wichtig gewesen, wenn Saudi-Arabien früher mit Details zum Tod des Regimekritikers an die Öffentlichkeit gegangen wäre.

«Das ist eine grosse Schande für Saudi-Arabien und die ganze Welt.» Erst durch die «ernsthaften und erfolgreichen» türkischen Ermittlungen in dem Fall sei das Land «gezwungen» gewesen, Khashoggis Tod schliesslich zu bestätigen. «Alle Beweise werden bald veröffentlicht werden», fügte sie hinzu.

Mehr als zwei Wochen nach dem mysteriösen Verschwinden Khashoggis hat Saudi-Arabien den Tod des saudischen Regimekritikers im Istanbuler Konsulat eingeräumt. Vorläufige Ergebnisse hätten gezeigt, dass es zwischen Khashoggi und mehreren Personen in der Vertretung zu einem tödlichen Streit gekommen sei, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa weiter.

18 saudische Staatsangehörige seien festgenommen worden, zudem seien zwei enge Berater des international unter heftigen Druck geratenen Kronprinzen Mohammed bin Salman entlassen worden.

Türkische Regierungs- und Geheimdienstkreise hatten früh die These gestreut, Khashoggi sei im Konsulat getötet worden – Riad hatte diese Vorwürfe zunächst vehement bestritten. (viw/sda/dpa)

