Mann zieht vor US-Konsulat in Saudi-Arabien ein Waffe – zwei Tote

Mehr «International»

In der saudischen Hafenstadt Dschidda sind bei einem Vorfall nahe dem US-Konsulat zwei Menschen ums Leben gekommen.

In Dschidda kommen momentan viele religiöse Moslems an, die weiter nach Mekka pilgern. Bild: keystone

Wie die saudische Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag berichtete, war ein Mann in der Nähe des Konsulats mit einer Feuerwaffe in der Hand aus dem Auto gestiegen und in der Folge bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. SPA berief sich auf Angaben des Polizeisprechers der Region Mekka. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochabend. Auch ein nepalesischer Wachmann des Konsulats kam laut dem Bericht ums Leben.

Die Behörden ermittelten zu den Hintergründen des Vorfalls, hiess es weiter. Laut saudischen Medien wurden keine US-Bürger verletzt.

Der Vorfall ereignete sich wenige Tage vor dem Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli. Vor mehreren Jahren hatte es kurz vor dem US-Feiertag einen ähnlichen Vorfall gegeben. Im Juli 2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter in der Nähe des US-Konsulats von Dschidda in die Luft gesprengt. Der Angreifer starb, zwei Wachmänner wurden leicht verletzt. (sda/dpa)