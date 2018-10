International

Explosion auf Fähre in der Ostsee – 335 Personen an Bord

Eine Fähre mit 335 Personen brennt in der Ostsee nach einer Explosion im Maschinenraum am Dienstag, sagte das litauische Militär am Dienstag. Die Fähre sandte einen Notruf aus und das litauische Militär hat einen Hubschrauber zur Fähre geschickt, zwei weitere stehen bei Bedarf bereit, sagte ein Sprecher der litauischen Luftwaffe.

Die Regina Seaways-Fähre fuhr in internationalen Gewässern, etwa 135 Kilometer von Kaliningrad entfernt, einer russischen Exklave zwischen Polen und Litauen.

Bisher gab es keine Berichte über Verluste. Berichten zufolge wurden die Passagiere an einen sicheren Ort auf dem Schiff gebracht, aber seine Motoren wurden abgeschaltet und es driftet derzeit und wartet auf Hilfe.

Das Feuer sei gelöscht, sagte Seerettungschef Andrej Permyakow der Nachrichtenagentur TASS. (whr)

