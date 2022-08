Schüsse in Einkaufszentrum in Malmö - Grosseinsatz der Polizei

In einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. (sda/dpa)