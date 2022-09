Schwedische Ministerpräsidentin Andersson tritt nach Wahl zurück

Drei Tage nach der umkämpften Parlamentswahl in Schweden hat sich Regierungschefin Magdalena Andersson geschlagen gegeben.

Bild: keystone

Das konservativ-rechte Lager habe eine knappe Mehrheit erhalten, am Donnerstag werde sie deshalb ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin einreichen, sagte die Sozialdemokratin am Mittwochabend in Stockholm. (sda/dpa)

Mehr folgt in Kürze ...