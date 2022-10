Wer gewinnt den Medizin-Nobelpreis? Eine mRNA-Forscherin gilt (erneut) als Favoritin

Als 2020 die Corona-Pandemie die Welt im Griff hielt und endlich ein Impfstoff gefunden wurde, wurde Katalin Karikós über Nacht zum Star. Gewinnt sie jetzt dank ihrer mRNA-Forschung den Medizin-Nobelpreis?

Wer erhält den Medizin-Nobelpreis 2022? Um 11:30 Uhr wissen wir mehr, dann wird am Karolinska-Institut in Stockholm der erste der diesjährigen Preise vergeben.

Wie im letzten Jahr gehören auch die Namen von Katalin Karikó und Drew Weissman wieder zum oft genannten Favoritenkreis. Sie waren massgeblich an der Entwicklung der mRNA-Technologie beteiligt, die zu den wichtigen Corona-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna führte.

Katalin Karikó: Mit dem Durchbruch bei der Corona-Impfung über Nacht zum Star. Bild: keystone

Auch die Forscher Derrick Rossi (ein Mitgründer von Moderna), Nahum Sonenberg, Pieter Cullis und Noubar Afeyan werden für ihre Arbeit an der mRNA-Impfung als Favoriten genannt.

Die Verkündung der diesjährigen Nobelpreisträger wird am Montag mit der Bekanntgabe in der Kategorie Medizin eingeläutet. Frühestens um 11.30 Uhr wird die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm offenbaren, wem sie in diesem Jahr den Nobelpreis in Physiologie oder Medizin verleiht. Im vergangenen Jahr hatten ihn die Forscher David Julius und Ardem Patapoutian erhalten, die Entdecker von Zellrezeptoren, über die Menschen die Temperatur und Berührungen wahrnehmen.

Alle Nobelpreise sind in diesem Jahr erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie dotiert. Umgerechnet sind das derzeit knapp 920 000 Euro.

Der Medizin-Nobelpreis stellt Anfang Oktober traditionell den Auftakt der alljährlichen Bekanntgaben der wohl renommiertesten Auszeichnungen der Erde dar. Am Dienstag und Mittwoch folgen die Nobelpreise in Physik und Chemie, am Donnerstag und Freitag diejenigen in Literatur und Frieden. Zum Abschluss wird am kommenden Montag der Preis für Wirtschaftswissenschaften bekannt gegeben, der jedoch nicht auf das Testament von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht. Überreicht werden die Auszeichnungen an Nobels Todestag am 10. Dezember – der Friedensnobelpreis in Oslo, alle weiteren in Stockholm. (meg/sda/dpa)