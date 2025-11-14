We have a Deal: Bundesrat kündigt neuen Zollsatz von 15 Prozent an – was wir wissen

Nach über drei Monaten mit 39 Prozent ist eine Einigung da. Die Schweiz und die USA haben sich auf einen Zoll-Deal geeinigt. Das bestätigt der US-Handelsdelegierte Jamieson Greer.

Mehr «International»

Was ist neu?

Die Schweiz und die USA haben in ihren Verhandlungen über einen Zoll-Deal eine Einigung erzielt. Wie der Bundesrat verlauten lässt, liegt der neue Zollsatz bei 15 Prozent. Zuvor war dieser bei 39 Prozent gewesen.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin hatte bei seiner US-Reise Erfolg. Bild: AP

Auch der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte auf dem TV-Sender CNBC: «Wir haben einen Deal erreicht. Die Details werden wir heute auf der Website des Weissen Hauses veröffentlichen.» Damit bestätigt Greer, was bereits im Verlauf des Morgens durchgesickert war und von der SVP (zu früh) bejubelt wurde: Die Schweiz wird bald keine Strafzölle in Höhe von 39 Prozent mehr zahlen müssen.

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer. Bild: keystone

Was sagt der Bundesrat dazu?

Der Bund verkündete die Einigung auf der Plattform X. «Die Schweiz und die USA haben erfolgreich eine Lösung erreicht: Die US-Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt», heisst es dort. Weiter bedankt sich der Bund bei US-Präsident Donald Trump «für das konstruktive Engagement». Das Treffen mit Greer wird zudem als «produktiv» bezeichnet. Weitere Infos folgen um 16 Uhr – dann findet in Bern eine Medienkonferenz statt.

Was ist alles Teil des Deals?

Auf Seiten des Bundes gibt es bislang kaum Infos. Etwas mehr erfährt man von Greer. Die Schweiz werde viele Produktionsstätten in die Vereinigten Staaten verlagern, darunter Pharmaunternehmen, Goldschmelzen und Eisenbahnausrüster. «Wir sind sehr begeistert von diesem Abkommen und dessen Bedeutung für die amerikanische Produktionsindustrie.»

Wie Greer weiter meldet, hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, während Trumps Amtszeit 200 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, davon 70 Milliarden im kommenden Jahr, in Branchen wie die Pharmaindustrie und die Goldgewinnung.

Was war zuvor passiert?

Ganz überraschend kam die Meldung nicht: Schon am späten Mittag hatte die SVP eine Meldung veröffentlicht, in welcher die Rede von einem Zolldeal war. Auch in dieser Mitteilung war von 15 Prozent die Rede. Kurz darauf zog die SVP das Communiqué aber zurück. Es habe sich bei der Mitteilung um einen Fehler gehandelt, so eine Mediensprecherin gegenüber watson.

Mehr folgt in Kürze ...