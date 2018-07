International

Schweiz

Verdacht auf Kindsmissbrauch: Schweizer in Nepal verhaftet



Bild: EPA/EPA

Verdacht auf Kindesmissbrauch: Schweizer in Nepal verhaftet

In Nepal ist ein Schweizer verhaftet worden. Gegen ihn besteht der Verdacht, dass er einen Minderjährigen sexuell missbraucht haben soll. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat Kenntnis von einer Verhaftung.

Das EDA bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht im «Blick», wonach ein Schweizer in Nepal verhaftet worden sei. Die örtliche Polizei habe die Schweizer Botschaft am Freitag informiert. Das EDA stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden. Weitere Angaben machte das EDA mit Hinweis auf den Daten- und Persönlichkeitsschutz nicht.

Der «Blick» berichtete in seiner Ausgabe vom Samstag, in Nepal sei der 66-Jährige Leiter eines Ausbildungsprojekts in der Region Langtang verhaftet worden. Die Zeitung beruft sich auf Informationen der nepalesischen Polizei. Diese habe den Mann am Freitag verhaftet.

Wie der «Blick» schreibt, ist der verhaftete Mann geständig, einen 16-jährigen Knaben in einem Hotel sexuell missbraucht zu haben. Dem Mann sollen mehrere Schulen in der Region gehören, die von Schweizer Paten mitfinanziert würden. (leo/sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare