SP besucht SPD in Berlin – Molina über Scholz: «Der typische Berlin-Raver ist er nicht 😉»

Fabian Molina

Nach gestern sind in ganz Skandinavien, auf der iberischen Halbinsel und neu in Deutschland Sozialdemokrat*innen stärkste Kraft. Das herbeigeredete Ende der SP ist eine Illusion. Die SP Schweiz kann jetzt auf gute linke Politik in der Praxis verweisen und von einem engen Kontaktnetz in Europa profitieren. Also ja, wir hoffen, wir können diesen neuen Schwung im Interesse der Schweiz nutzen!