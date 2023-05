Blumen und Kerzen vor Tina Turners Haus in Küsnacht. Bild: keystone

Sie spendete die Weihnachtsbeleuchtung: Küsnacht trauert um Tina Turner

Die Gemeinde Küsnacht ZH hat ihre Betroffenheit zum Tod ihrer am Mittwoch verstorbenen Einwohnerin Tina Turner ausgedrückt. Die Musikerin habe viele Küsnachterinnen und Küsnachter durch ihre Herzlichkeit und Bescheidenheit berührt, schrieb der Gemeinderat am Mittwochabend.

Tina Turner habe ihre Verbundenheit zu ihrer Heimatgemeinde auf verschiedene Arten gezeigt: Sie war Taufpatin des Seerettungsbootes «Tina» und spendete eine Weihnachtsbeleuchtung, hiess es weiter. Der Gemeinderat sprach Turners Ehemann und den Angehörigen sein tiefes Beileid aus.

Zahlreiche Küsnachterinnen und Küsnachter gedenken Tina Turner vor ihrem Haus. Bild: keystone

Seit 1994 lebte Turner in Küsnacht am Zürichsee und seit 2013 war die gebürtige Amerikanerin Schweizerin. Kerzen und Blumen zierten am Mittwochabend das Tor zur Turner-Villa in Küsnacht. Fans zündeten Kerzen an und verabschiedeten sich damit von der Rock-Ikone, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort feststellte. (sda)