Der Profiteur des Strache-Skandals: Böhmermanns perfekte Werbung für ein herziges Liedchen

Er narrte uns wieder alle. Mit einem Countdown und verheissungsvoller Website versprach uns TV-Satiriker Jan Böhmermann skandalöses. Bekommen haben wir ein herziges Liedchen, das für eine grosse Sache wirbt.

Tagelang wurde darüber gerätselt, was hinter der ominösen Website mit dem Titel «Do they know it's Europe» und einem Countdown von Jan Böhmermann steckt. Viele spekulierten, dass der TV-Satiriker nach Ablauf auf der Website bekannt geben wird, dass er es ist, der hinter dem skandalträchtigen Ibiza-Video steckt. Dieses hatte in den vergangenen Tagen die österreichische Regierung aus den Angeln gehoben. Böhmermann machte im Vorfeld mehrere Andeutungen, die darauf hinwiesen, dass er bei der Affäre um den FPÖ-Politiker seine Finger im Spiel hatte.

Doch es kam anders als gedacht. Am Mittwochabend um 20.15 Uhr wurde das Geheimnis enthüllt: Auf der Seite wurde ein Musikvideo publiziert, in dem Comedians verschiedener Länder 13 Minuten lang die europäische Einheit besingen.

Die Aktion von Böhmermann – er nennt sie ironisch «Comedians for Worldpeace» – wird als ein Werbesport für die anstehenden Europawahlen gesehen. Im Refrain singen die Satiriker: «Allein sind wir allein.»

Comedians wollen was bewegen

Den Part der Schweizer wird im Musikvideo von Late-Night-Moderator Dominic Deville gesungen. In seinen Liedzeilen heisst es:

«Von den Franzosen das Welschland,

Geld und Gold gab und Deutschland,

aus Schweden zog Ikea hierher.

Aus Holland klauen wir Ärzte,

aus England die Scherze,

wir nehmen alles und danken euch sehr.

Die Schweiz ist genial,

Europa ist uns egal.

Allein und gemein,

so wollen wir Schweizer sein!»

Im Interview mit dem «TagesAnzeiger» sagt Deville: «Uns reicht es schon lange nicht mehr, über einen Politiker ein müdes Witzchen zu machen. Wir wollen auch mal das grosse Ganze angehen – und etwas in der realen Welt zu bewegen.»

Dass Böhmermann schon vorher von dem Ibiza-Video gewusst hatte, stehe für ihn ausser Frage. Er habe diese Information nun für sich genutzt, indem er Zweifel offen liess oder bewusst Flinten gelegt habe. «Ich gönn ihm das», so Deville.



Perfekte Promo

Der Spiegel kommentierte: «Do they know it's Böhmermann?» und würdigte den Comdedian dafür, dass er die Aufregung um das Ibiza-Video nutzte, um ein herziges Liedchen für eine grosse Sache zu promoten.

Die Promo für sein Video war denn auch tatsächlich gross. Bei Ablauf des Countdowns brach die Website «Do they know it's Europe?» aufgrund zu vieler gleichzeitigen Aufrufen zusammen.

Die Reaktionen auf die Aktion viel unterschiedlich aus. Einige User zeigten sich enttäuscht, weil sie nach dem grossen Trommelwirbel mehr erwartet haben.

Also wenn das alles war dann ist's schon ein bisschen enttäuschend #böhmermann #DoTheyKnowItsEuropehttps://t.co/Iowsjq078U — Roland Schwab 🇪🇺 (@unbehandelt) 22. Mai 2019

Viele allerdings lobten Böhmermann dafür, dass er es wieder einmal geschafft hatte, alle an der Nase herumzuführen und am Schluss ein Ende aus dem Hut zu zaubern, das niemand erwartet hätte.

Da lässt der #Böhmermann eine ganze Regierung über die Klinge springen nur um einen neuen Song zu puschen. #Respect #DoTheyKnowItsEurope — Zₐₚₚᵢ 心 (@zappi) 22. Mai 2019

(sar)

