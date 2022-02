Eine Geschichte des Boykotts der Olympischen Spiele – und Chinas zentraler Rolle dabei

Dass Länder keine Vertreter zu den Olympischen Spielen schicken, hat eine lange Vorgeschichte. Beim Thema Olympia-Boykott spielte China früher schon eine zentrale Rolle.

Steffen Richter / Zeit Online

Ein Artikel von

Die US-Amerikaner würden die Olympischen Winterspiele politisieren, klagt Chinas Führung – zuletzt Ende Januar in einem Telefonat zwischen den beiden Aussenministern Wang Yi und Antony Blinken. Die Biden-Regierung hatte Anfang Dezember mitgeteilt, dass keine politischen oder diplomatischen Repräsentanten aus den USA zu den Spielen reisen werden. Die US-Regierung hat für den Boykott zweifellos auch geopolitische Motive, doch sie führt gute Gründe an: In China werden schwere Menschenrechtsverletzungen an Minderheiten begangen. Hunderttausende Menschen aus dem Volk der Uiguren und anderer muslimischer Ethnien im Nordwesten des Landes waren oder sind in Umerziehungslagern interniert, Menschenrechtsexperten bringen das in die Nähe eines zumindest kulturellen Genozids. Zudem behandelt Peking heute die Bürgerinnen und Bürger des bis vor Kurzem weitgehend liberalen Stadtstaates Hongkong mit offener Repression.

Dem diplomatischen Boykott der USA haben sich auch Australien, Kanada, Neuseeland und Grossbritannien angeschlossen. Sie werden zur Eröffnungszeremonie am Freitag in Peking keine Delegation mit Regierungsvertretern entsenden, ihre Athleten können aber an den Wettbewerben teilnehmen. In der EU hat sich das Parlament zwar für einen Boykott ausgesprochen, die EU-Staaten sind jedoch in der Frage gespalten. Belgien, Litauen und Dänemark nehmen am politischen Boykott teil.

Die Olympischen Winterspiele 2022 finden in Peking statt. Bild: keystone

Die Niederlande, Österreich, Schweden und Lettland – sowie auch die Schweiz – wiederum schicken keine Regierungsvertreter, verweisen zur Begründung allerdings auf die Corona-Pandemie. Staaten wie Deutschland oder Portugal wollen zwar keine Vertreter schicken, begründen das aber nicht weiter. Auch Japan sendet keine Regierungsdelegation nach China, will von einem diplomatischen Boykott jedoch nicht sprechen.

Eine Delegation kommt dagegen aus Frankreich, dessen Präsident Emmanuel Macron den Olympia-Boykott «nutzlos» nennt – allerdings finden die nächsten Sommerspiele in Paris statt und Macron möchte potenziellen Reibungen wahrscheinlich schon im Vorfeld aus dem Weg gehen. Auch Ungarns Premierminister Victor Orbán, der mit Autokraten kein Problem hat, und sich der Führung in Peking in der Hoffnung auf chinesische Investitionen schon länger andient, will den Boykott nicht mitmachen.

Ob offizieller Boykott oder inoffizielle Abwesenheit: Das Gros der demokratischen Staaten schickt also keine hochrangigen Vertreter. Das allein ist ein Politikum. Und obwohl in der besten aller Welten Olympia frei von Politik sein sollte, waren die Spiele seit jeher auch politisch. Boykotte unterschiedlicher Ausprägung gehörten fast immer dazu und hatten lange Zeit auch mit China zu tun.

Die Spiele 1956 in Melbourne waren die ersten, die einzelne Nationen ausdrücklich boykottierten

Ein ernsthafter Boykott von Politik und Sport wurde erstmals anlässlich der Sommerspiele der Nationalsozialisten im Berlin des Jahres 1936 diskutiert. Seit 1935 war es vor allem in der US-amerikanischen Öffentlichkeit ein Thema, dass die Spiele in einem Land stattfinden sollten, in dem Rassisten und Antisemiten an der Macht waren. Am Ende setzten sich die Boykottgegner im Olympischen Komitee der USA durch. Der Historiker Ludger Heid meint sogar, die USA hätten nie ernsthaft erwogen, den Spielen fernzubleiben. Hitlers Propaganda haben die Spiele am Ende genützt.

Die beiden Weitsrpung-Ausnahmetalente Luz Long (l, Deutschland) und Jesse Owens (r, USA) unterhalten sich in einer Pause des Weitsprungwettbewerbs während der Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin. Der blonde Deutsche und der schwarze Amerikaner schlossen Freundschaft. Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß schalt Long darum: «Umarmen Sie nie wieder einen Neger.» Bild: keystone

Nach dem Zweiten Weltkrieg mischte sich vor allem der Ost-West-Konflikt in den Verlauf der Spiele. Zu den Sommerspielen 1952 in Helsinki waren zwei Chinas eingeladen: Die knapp drei Jahre zuvor gegründete Volksrepublik und die von den Nationalisten auf der Insel Taiwan geführte Republik China, eine Militärdiktatur, die als Antikommunisten die Sympathien der US-Regierung hatten. Die Volksrepublik trat mit ein paar wenigen Sportlern an, Taiwan zog sich deswegen zurück.

Weil das IOC bis in die Siebzigerjahre Taiwan als Repräsentant Chinas der Volksrepublik vorzog, nahmen Sportlerinnen und Sportler vom Festland lange Zeit nicht an Olympia teil. «Es gibt kein Land, das den Auftrag der Olympischen Charta, die Politik aus dem Sport herauszuhalten, mehr ignoriert hat als China», meint dazu der US-Aussenpolitikexperte Victor Cha von der Georgetown Universität. Eigentlicher Olympiaboykottweltmeister ist so gesehen die Volksrepublik China – allen Beschwerden Pekings heute über die USA zum Trotz.

Die Spiele 1956 in Melbourne waren daher die ersten, in denen einzelne Nationen Olympia ausdrücklich boykottieren. Es war nicht nur Maos Volksrepublik: Weil die Sowjets im selben Jahr den Ungarn-Aufstand gewalttätig niedergeschlagen hatten, boykottierten die Niederlande, Spanien und die Schweiz aus Solidarität mit Ungarn die Spiele. Wegen der Sueskrise schickten Ägypten, Irak und Libanon ebenfalls keine Delegationen. 1976 nahmen über zwanzig afrikanische Länder nicht an den Spielen im kanadischen Montreal teil, weil das IOC Neuseeland zugelassen hatte; die Neuseeländer hatten mit ihrer Rugbymannschaft im Apartheidstaat Südafrika gespielt. Auch Taiwan hatte sich aus Montreal zurückgezogen, da es nicht unter dem Namen Republik China antreten durfte.

In den 80ern werden Athleten Opfer des Kalten Krieges

Die folgenreichsten Boykotte waren jene der Sommerspiele 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles, denn unter ihnen litten besonders viele Athletinnen und Athleten. Sie waren Opfer des Kalten Krieges: Wegen der Afghanistan-Invasion der UdSSR im Dezember 1979 hatten die USA unter Präsident Jimmy Carter einen Komplettboykott der Spiele gefordert. Einige westliche Staaten, darunter Deutschland, sowie eine grössere Gruppe islamischer Länder schlossen sich dem an. Washington wollte der UdSSR keine Plattform geben, sich mit den Sommerspielen international zu profilieren.

Die Eröffungsfeier der olympischen Spiele 1980 in Moskau. Bild: KEYSTONE

Die Volksrepublik China trug den Boykott mit, auch weil die Beziehungen zum ehemaligen Bruderstaat Sowjetunion denkbar schlecht waren. Auch die Kommunisten in Peking wollten den Sowjets keinen Propagandaerfolg gönnen. An den Winterspielen im US-amerikanischen Lake Placid hatten zuvor nach fast 30 Jahren erstmals wieder Athletinnen und Athleten aus der Volksrepublik teilgenommen.

1984 in Los Angeles litten dann die Sportlerinnen und Sportler aus dem Ostblock unter dem Revancheboykott der UdSSR, darunter auch die aus der DDR. Dafür nahmen erstmals die Volksrepublik und Taiwan gleichzeitig an Sommerspielen teil, letztere unter dem IOC-Namen Chinese Taipei.

Boykott der Spiele in Peking bereits 2008 gefordert – wegen Tibet

Analog zu 2022 forderten bereits 2008 internationale Menschenrechtsgruppen einen Boykott der Sommerspiele in Peking. Der Grund war damals – wie heute – vor allem die Unterdrückung von Minderheiten, 2008 ging es um Chinas Repressionen gegen Tibeterinnen und Tibeter. Einen offiziellen Boykott gab es aber nicht. Dem wirtschaftlich aufstrebenden China wollte man keine Steine in den Weg legen. Damals ging man in den Regierungen der westlichen Länder noch davon aus, dass die Volksrepublik mit einer wachsenden Mittelschicht und der zunehmenden Integration in die Weltwirtschaft zwangsläufig irgendwie liberaler werden würde.

Jetzt auf

Das war ein grandioser Irrtum. Im Gegenteil ist China unter Xi Jinping, dem Chef der regierenden Kommunistischen Partei, so repressiv wie früher unter Mao Zedong – mit dem Unterschied, dass man heute auch die Möglichkeiten der digitalen Kontrolle voll ausschöpft. Dass dieser Staat 2022 wieder Spiele ausrichten darf, wirft erneut die Frage auf, warum das IOC Olympia an Diktaturen vergibt. Gerade autoritäre Regime nutzen internationale Sportfeste, um nach innen wie nach aussen Stärke zu demonstrieren und Kratzer am internationalen Ansehen zu polieren. Wie sehr das auch im Fokus der chinesischen KP steht, zeigt die kürzlich recht unverblümt ausgesprochene Drohung, dass ausländische Olympioniken mit Konsequenzen rechnen müssen, sollten sie sich politisch äussern.

Die Beschwerde der chinesischen Führung, die westlichen Staaten sollten Olympia in Peking nicht politisieren, ist also hohl. Demokratische Politiker tun insofern gut daran, nicht bei Olympia zu erscheinen. Noch stärker wäre dieses Signal allerdings, wenn sich mehr EU-Staaten trauen würden, das Nichterscheinen ihrer Politiker in Peking auch dezidiert einen politischen Boykott zu nennen.

Zu den Uiguren in China: 7 UNO-Bericht: Mehr als eine Million Uiguren in China interniert

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.