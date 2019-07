International

Schweiz

Swiss: Airbus bricht Flug nach Johannesburg wegen Geruch im Cockpit ab



Bild: KEYSTONE

Starker Geruch im Cockpit stört Piloten: Swiss-Airbus bricht Flug nach Südafrika ab

Nach dem Start in Zürich-Kloten traten bei einem A330-300 der Swiss Probleme auf. Als die Maschine am 4. Juli auf dem Weg nach Johannesburg (Südafrika) gerade Korsika überflogen hatte, nahmen die Piloten plötzlich einen starken Geruch im Cockpit war.

«Die Besatzung wurde in ihrer Leistungsfähigkeit teilweise eingeschränkt», heisst es in einem am Montag veröffentlichten Vorbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST. Diese stuft das Ereignis als «schweren Vorfall» ein.

Die Piloten entschieden darauf, den Flug abzubrechen und nach Zürich zurückzukehren. Die Landung verlief ohne Probleme.

(amü)

Abonniere unseren Newsletter