So feiert die Welt Silvester 2025/2026: Grosses Feuerwerk in Sydney

epaselect epa12618908 Fireworks light up the sky over Sydney Harbour during the 9 pm Calling Country display of the New Year&#039;s Eve Celebrations at Mrs Macquaries Point in Sydney, Australia, Decem ...
Feuerwerk über dem Hafen von Sydney.Bild: keystone

Die Welt rutscht ins neue Jahr – grosses Feuerwerk in Sydney

31.12.2025, 08:5431.12.2025, 15:33
  • Die Welt rutscht ins Jahr 2026. Den Anfang macht um 11 Uhr Schweizer Zeit Kiribati im Pazifischen Ozean.
  • Um 14 Uhr liess es Sydney mit einem grossen Feuerwerk krachen.
  • In der Schweiz sind ebenfalls zahlreiche Feuerwerke geplant. Wir streamen das Feuerwerk von Zürich vom Üetliberg live ab Mitternacht.
  • Wenn du wissen willst, ob du in deiner Gemeinde Feuerwerk zünden darfst, dann hilft dir diese Übersicht.
Schicke uns deinen Input
14:37
Sydney trotzt dem Terror mit Mega-Feuerwerk im Hafen
Sydney trotzt dem Terror: Die australische Metropole hat zwei Wochen nach dem blutigen Anschlag am Bondi Beach mit einem spektakulären Feuerwerk vor traumhafter Kulisse das neue Jahr eingeläutet. Auf der in weisses Licht getauchten Harbour Bridge erstrahlten bereits vor Mitternacht während einer Schweigeminute die Worte «Peace» (Frieden) und «Unity» (Einheit) sowie eine Menora.

Der siebenarmige Leuchter ist ein zentrales religiöses Symbol des Judentums. Tausende hielten Kerzen und andere Lichter in den Händen.




Am berühmten Bondi Beach hatten am 14. Dezember zwei Attentäter - ein Vater und sein Sohn - beim jüdischen Lichterfest Chanukka auf eine Menschenmenge geschossen. 15 Menschen starben. Die traditionellen Silvesterfeiern an dem Strand wurden abgesagt.

Kaskaden aus Licht


Stolze neun Tonnen Pyrotechnik und atemberaubende Spezialeffekte liessen Schaulustige im Hafenviertel und Zuschauer rund um die Erde mehr als zwölf Minuten lang vor den Bildschirmen staunen. Von der Harbour Bridge flossen Kaskaden aus Licht, auch rund um das Sydney Opera House erleuchteten bunte Flammen und Feuerwerkskörper den Himmel. Mehr als eine Million Menschen hatten sich schon seit dem Morgen die besten Plätze gesichert.

Bewacht wurden das Spektakel und andere Hotspots in der Stadt von Tausenden Polizisten. Die Sicherheitskräfte sollten teilweise auch Langwaffen mitführen, was für die Polizei des Bundesstaates unüblich ist. (sda/dpa)
14:07
Das lange Warten hat ein Ende
Seit Stunden warten die Menschen in Sydney auf das grosse Feuerwerk. Um 14 Uhr Schweizer Zeit ist es dann so weit: Mit einem gigantischen Spektakel läutet die Millionenmetropole da neue Jahr ein.
12:37
Lichtspektakel in Singapur und Bangkok
Spektakuläre Lichtshows sind in vielen asiatischen Städten geplant, so etwa in der Glitzermetropole Singapur, wo wieder viele Menschen das Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline bewundern werden. In Bangkok steht traditionell der mächtige Fluss Chao Phraya im Zentrum, in dem sich die Lichter des Mega-Feuerwerks spiegeln. Viele Thais und Touristen feiern auf Party-Booten, um die Show aus nächster Nähe zu erleben.
12:39
Feuerwerke in Auckland
In Auckland, Neuseeland, wird mit Feuerwerken ins Neue Jahr gestartet.
12:12
Teile von Neuseeland starten ins 2026
15 Minuten nach Kiribati ging es weiter auf den zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands, bevor dann um 12:00 Uhr Schweizer Zeit Neuseeland selbst den Jahreswechsel mit einem grossen Feuerwerk am Sky Tower in der grössten Stadt Auckland feierte. Auch Tonga und Samoa starteten schon in 2026.
11:00
Das erste Land startet ins Jahr 2026
Mit der Insel Kiribati ist das erste Land ins Jahr 2026 gestartet.
Kiribati ist ein Inselstaat, der im Pazifik liegt.
9:06
Noch 5 Stunden bis zum neuen Jahr in Sydney
In der australischen Stadt Sydney versammeln sich die Menschen bereits, um sich den besten Platz zu sichern, um Mitternacht das Feuerwerk zu schauen.
Die Bewohner sind mit Decken, Picknick und Tücher ausgestattet, um sich auf der Wiese für die nächsten fünf Stunden bequem zu machen.
Die Stadt Sydney organisiert jährlich ein grosses Feuerwerk zu Neujahr. (nib)
Feuerwerk brannte seine Wohnung nieder – dieser Mann verlor an Silvester in Berlin alles

Video: watson/lucas zollinger
