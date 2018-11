International

Nach zweifelhafter Parteispende aus der Schweiz: AfD-Chef verspricht Aufklärung



Nach zweifelhafter Parteispende aus der Schweiz: AfD-Chef verspricht Aufklärung

Der AfD-Chef im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg, Ralf Özkara, hat in der Affäre um Parteispenden aus der Schweiz Aufklärung zugesagt. Die Parteigremien sollen sich nach seinen Worten schnellstmöglich mit dem Thema befassen.

«Wir werden die ganze Geschichte intern aufarbeiten und uns zusammen mit dem Bundesvorstand darum kümmern, dass hier Aufklärung stattfindet», sagte Özkara am Montag in Stuttgart. Er selbst könne derzeit nicht sagen, ob die besagte Spende illegal gewesen sei, sagte Özkara. Zuvor hatte er erklärt, wenn die Spende illegal sei, erwarte er, dass AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel von allen Ämtern und Mandaten zurücktrete.

Nach Recherchen von WDR, NDR und «Süddeutscher Zeitung» sollen zwischen Juli und September 2017 gut 130'000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma, in mehrere Tranchen von meist 9000 Schweizer Franken gestückelt, an den AfD-Kreisverband Bodensee geflossen sein, in dem die jetzige Fraktionsvorsitzende Weidel für den Bundestag antrat. Als Spendenzweck habe der Geldgeber angegeben: «Wahlkampfspende Alice Weidel.»

Weidel sagte am Montag: «Bei dem Konto, auf dem die Spende einging, handelt es sich um das ordentliche Konto des Kreisverbandes des Bodenseekreises. Die Spende ist nicht an meine Person gegangen.» Persönliche Konsequenzen schliesse sie daher aus. Die gesamte Summe sei an das Unternehmen zurücküberwiesen worden. Der AfD-Kreisverband Bodenseekreis war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. (wst/sda/dpa)

1. Welche Parteien rühren mit einem «Extrablatt» die Werbetrommel für ihre Anliegen? AfD und NPD SVP und AfD SVP und NPD 2. Welche Partei pflasterte das Land mit diesen Plakaten zu? SVP AfD NPD 3. «Wir stellen uns gegen willkürlich betriebene Masseneinwanderung.» – Bei wem steht dieser Satz im Parteiprogramm? KEYSTONE AfD SVP NPD 4. Welche Partei setzte ein Matterhorn auf das Plakat? AfD NPD Keine davon – das Plakat war eine Fotomontage einer linken Gruppierung in Deutschland. 5. Welche Partei stellte Ausländer pauschal als raubende, vergewaltigende und tötende Männer dar? SVP AfD NPD 6. Welche Partei sah Kinder einst schon hinter Gittern? SVP AfD NPD 7. «Maria statt Scharia» – wer war's? NPD AfD NPD und AFD NPD und SVP 8. Der AfD-Vizevorsitzende Alexander Gauland berief sich in einer Rede im Juni dieses Jahres mehrmals auf den Slogan: «Heute sind wir tolerant und morgen fremd im eigenen Land.» Bei wem hat Gauland abgekupfert? X90145 bei der SVP bei der NPD Bei niemandem. Das ist original AfD. 9. Und zum Abschluss noch ein kleiner Auszug aus einem Parteiprogramm. Von wem ist dieser Satz?: «(...) die muslimischen Zuwanderer stammen oft aus Ländern, in denen keine demokratische Rechtsordnung herrscht. Sie bringen Vorstellungen über Recht und Ordnung mit, die mit unserem Rechtssystem und unseren demokratischen Spielregeln nicht vereinbar sind.» KEYSTONE SVP AfD NPD

