Samsung bringt ultradünnen Laptop mit 23 Stunden Akkulaufzeit: Dieser Kniff machts möglich

Samsung wappnet sich mit einer Reihe von Neuheiten für das Weihnachtsgeschäft. Auf einer Präsentation kündigte der südkoreanische Elektronikhersteller neue Modelle seiner Phablet-Reihe Galaxy Note an. Auch im Notebook-Markt will sich Samsung neu positionieren.

Das in New York gezeigte Galaxy Book S hat nichts mehr von einem erweiterbaren Tablet, sondern dürfte als ernstzunehmender Herausforderer von Microsofts Surface oder Apples Macbook Air gelten.Mit 11.8 Millimetern an der dicksten Stelle sei das Galaxy Book S mit Touch-Display deutlich dünner als das Macbook Air mit 15.6 Millimetern, erklärte Samsung. Mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 23 Stunden könnte Samsung mit dem Windows-10-Gerät einen Rekord aufstellen.

Dafür setzten die Südkoreaner statt …