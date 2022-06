Gletscher in Grönland nach verstorbenem Schweizer Forscher Konrad Steffen benannt

Konrad Steffen kam im Sommer 2020 bei einem Sturz in eine mit Wasser gefüllte Gletscherspalte in Grönland im Alter von 68 Jahren ums Leben . Er wartete dort Wetterstationen bei Ilulissat. Dieses Netzwerk von Wetterstationen errichtete Steffen ab 1990. Mit den gesammelten Daten liess sich frühzeitig das beschleunigende Abschmelzen des grönländischen Eisschildes nachweisen. (aeg/sda)

Föhn sorgt für weitere besonders warme Nacht in der Schweiz – am Montag bis zu 34 Grad

Zahlreiche Zivilisten laut Augenzeugen in Äthiopien erschossen

Unbekannte Angreifer haben in Äthiopien Augenzeugenberichten zufolge mehr als 100 Menschen getötet. Bewaffnete Männer erschossen den Angaben vom Sonntag zufolge in Oromia, dem grössten Bundesstaat des ostafrikanischen Landes, vor allem Angehörige der Volksgruppe der Amharer. Der Angriff habe sich am Samstag nahe der Stadt Gimbi ereignet und gegen mehrere umliegende Dörfer gerichtet. Die Regionalregierung in Oromia bestätigte die Attacke und machte die Rebellengruppe Oromo-Befreiungsarmee (OLA) dafür verantwortlich. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.