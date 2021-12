So könnte ein Video auf einer Pornoseite aussehen, aber keine Ahnung, das haben meine Kollegen mir so erzählt. bild: shutterstock/montage watson

Danach suchten Frauen und Männer auf Pornhub am meisten

Was ist die beliebteste Kategorie, wer schaut am längsten, wie unterscheidet sich der Pornokonsum von Männer und Frauen, Heteros und Homos? Pornhub analysierte den Traffic des Jahres 2021 und verrät den beliebtesten Schweizer Suchbegriff.

Pornhub ist eines der grössten Porno-Netzwerke der digitalen Welt. Und im Gegensatz zur Konkurrenz geht man mit den Zahlen ihrer Nutzer transparenter um – zumindest was den Traffic anbelangt. So analysieren Statistiker jeweils Ende Jahr die Zahlen und bereiten sie in schönen Grafiken auf – und das mittlerweile bereits zum achten Mal.

Weil die Schweiz nicht mehr zu den 20 Ländern mit dem grössten Traffic gehört, gibt es leider keinen speziellen Blick in die Alpenrepublik. Wir haben lediglich den meistgesuchten Begriff ...

Aber genug um den heissen Brei geredet, hier sind die versprochenen 21 Statistiken. Wer den vollständigen Bericht lesen will, hier entlang. Keine Sorge übrigens, wenn du gerade im Zug sitzt oder so: Füdlibilder gibt's hier keine zu sehen.

Diese Suchbegriffe definierten 2021

bild: pornhub.com

Die meistgesuchten Begriffe

bild: pornhub

Das sind die meistgesuchten Porno-Darstellerinnen

bild: pornhub

Und das sind die meistgesuchten Pornodarsteller:innen der Frauen

bild: pornhub

Neu dabei: die meistgesehenen Amateur-Darsteller:innen

bild: pornhub

Die Länder mit dem grössten Traffic

Die Schweiz ist nicht mehr in den Top 20 vertreten. bild: pornhub

Wer am längsten durchhält

bild: pornhub

Wann am meisten Porno geschaut wird

Weltweit ist der Sonntag der beliebteste Tag um ein paar Videos zu schauen. Freitags hingegen hat im Vergleich den tiefsten Traffic.

bild: pornhub

Die meistgesehenen Kategorien

bild: pornhub

Die beliebtesten Kategorien weltweit

Wer es nicht genau sieht: Die beliebteste Kategorie in der Schweiz ist «MILF». bild: pornhub

Die trendigsten Kategorien

bild: pornhub

Die beliebtesten Kategorien bei Pornhub Gay

bild: pornhub

Die meistgesehenen Kategorien bei Pornhub Gay

bild: pornhub

Die Unterschiede zwischen Frau und Mann

bild: pornhub

Der Anteil der weiblichen Besucher

bild: pornhub

Die Altersverteilung

bild: pornhub

So unterscheiden sich die Generationen

bild: pornhub

Die meistgesuchten Filme und Charaktere (also nicht pornografisch)

bild: pornhub

Die meistgesuchten TV Shows und Cartoons

bild: pornhub

Die meistgesuchten Games

bild: pornhub

Die meistgesuchten Videogame-Charaktere

bild: pornhub

(jaw)

