«Erbärmlich und verlegen gefühlt»: Model wirft Katy Perry sexuelle Belästigung vor



Gegen die US-Sängerin Katy Perry sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung in der Welt. Der Schauspieler Josh Kloss, der an Perrys Seite in dem Musikvideo zu Perrys Mega-Hit «Teenage Dream» zu sehen war, hat am Wochenende auf Instagram schwere Vorwürfe gegen die Sängerin erhoben.



Kloss schreibt in seinem Beitrag, die Sängerin habe ihn nach den Dreharbeiten des Musikvideos auf einer Party vor einer grösseren Runde die Hose heruntergerissen – sodass die Gruppe seinen Penis sehen konnte.

Kloss meint gegenüber seinen Followern: «Könnt ihr euch vorstellen, wie erbärmlich und verlegen ich mich gefühlt habe?»

Vorfall mit Katy Perry belastet Model noch heute

Perrys Management habe in der Folge zu kontrollieren versucht, was er über die Arbeit mit Perry an dem Musikvideo, das vor neun Jahren erschien, sagen wollte. Die Vorschriften des Managements hätten ihm nach dem Party-Vorfall weiter zugesetzt, schreibt Kloss.

Das Video «Teenage Dream» Video: YouTube/KatyPerryVEVO

Er sagt: «Die Angst blieb bei mir, als ich zensiert wurde, um das Image einer anderen zu schützen. Aber im Gegenzug wurde ich wie eine Prostituierte behandelt und vor einer Gruppe ihrer Freunde und anderer Menschen vorgeführt.» Perry habe ihn auch in einen Stripclub eingeladen, Kloss habe das jedoch abgelehnt.



Umgerechnet rund 580 Euro habe er für seine Rolle in dem Video erhalten, das bei Youtube mehr als 200 Millionen Aufrufe hat, behauptet der US-Amerikaner. Kloss' Anschuldigungen sind nicht das erste Mal, dass angebliche Übergriffe von Katy Perry ins Gespräch kommen. Bei einer US-TV-Show küsste Perry einen 19-Jährigen gegen dessen Willen auf offener Bühne.



Kloss schreibt auf Instagram, dass die Rolle des Geschlechts des Angreifers bei sexuellen Übergriffen nicht das Entscheidende sei. «Die Wahrheit ist, Macht stärkt das, was bei Menschen verdorben ist – unabhängig von ihrem Geschlecht.»

Am Ende des Musikvideos von «Teenage Dream» ist zu sehen, wie Kloss und Perry sich küssen. Was auf der Party, die Kloss auf Instagram thematisiert, tatsächlich vorgefallen ist, bleibt unklar. Das Management von Katy Perry reagierte bis in die Nacht zum Mittwoch nicht auf zahlreiche Medienanfragen.



