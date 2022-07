Moran will erreichen, dass der Stadtrat von York seine Politik ändere. Denn eine andere Stadtverwaltung in der Nähe, soll ihren Müllmännern erlaubt haben, kurze Hosen zu tragen. Doch Moran bleibt realistisch, er wisse, dass solche Entscheidungen Zeit bräuchten.

Den orangen Kilt habe er für umgerechnet 70 CHF bei einem Lieferanten in Kanada bestellt. Angezogen habe er ihn erst, nachdem ein misstrauischer Manager an diesem Tag seine Kleidung überprüft habe, gab Moran zu.

Die Müllmänner würden sogar so schwitzen in den langen Hosen, dass die Gefahr bestehe zusammenzubrechen, sagte Lee Moran.

«Wir schwitzen und leisten harte Arbeit in der Sonne, nur um für die Öffentlichkeit gut auszusehen? Es ist in Ordnung, ‹Gesundheit und Sicherheit› zu sagen, aber sie berücksichtigen dabei nicht unser Wohlbefinden.»

Am 11. Juni kletterte die Temperaturen über 25 Grad und Morag zog seinen neuen Schottenrock an – selbstverständlich in Orange mit Reflektorstreifen.

