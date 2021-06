International

Der Gründer von McAfee Antivirus, John McAfee, stirbt im Gefängnis



John McAfee tot in Gefängnis aufgefunden

Die spanische Zeitung «El Pais» berichtet unter Berufung auf Polizeiinformationen, dass der IT-Unternehmer und Gründer von McAfee, John McAfee, in einem Gefängnis in Barcelona tot aufgefunden worden sei.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich McAfee selbst das Leben genommen hat. Das Justizministerium erklärte, dass der medizinische Dienst sofort versuchte, ihn zu reanimieren. Jede Hilfe sei jedoch zu spät gekommen.

Der 75-jährige McAfee sass seit Herbst 2020 in Spanien im Gefängnis. Die US-Justiz warf ihm Steuerbetrug in Millionenhöhe vor. Seine Auslieferung in die USA war bereits geplant. (jaw)

