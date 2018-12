Wer knackt den Millionen-Jackpot? Spanier sind im Mega-Tombola-Fieber

Spaniens Faschisten im Aufwind – Neonazi-Website-Betreiber wohnt in der Schweiz

Die Polizei hat in Spanien drei Betreiber einer spanischsprachigen Neonazi-Website festgenommen. In der Schweiz wurde der mutmassliche Anführer der Gruppe vernommen.

Der 29-jährige in der Schweiz wohnhafte Spanier wurde laut der spanischen Polizei in Zusammenarbeit mit der Schweizer Polizei und Europol in der Schweiz lokalisiert und vernommen. Es handle sich um einen in der internationalen Neonazi-Szene bekannten Mann.

Im glarnerischen Matt fand am Donnerstag eine Hausdurchsuchung statt, wie …