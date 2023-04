Eine Kirche und die Überreste eines alten Dorfes, die normalerweise vom Wasser bedeckt sind, sind im Stausee von Sau in Vilanova de Sau, Katalonien, Spanien, zu sehen. Bild: AP

Knapp 40 Grad: Höllen-Hitze in Spanien

Spanien trocknet aus. Die extreme Hitze steigt von Tag zu Tag. In manchen Gegenden liegen die Temperaturen bis zu 20 Grad über dem Saison-Durchschnitt. Jetzt soll es diese Woche mancherorts bis zu 40 Grad werden.

Wegen der sommerlichen Temperaturen gilt der Süden Spaniens und seine florierende Landwirtschaft als Gemüsegarten Europas. Doch Werte jenseits der 35 Grad so früh im Jahr sind selbst für dortige Verhältnisse extrem – doch genau das prognostizieren die Wetterdienste für diese Woche.

Die «für diese Jahreszeit aussergewöhnlich hohen Temperaturen» seien mit einer «Masse an heisser und trockener Luft aus Afrika» verbunden, so der spanische meteorologische Dienst Aemet am Montag. Laut dem Wetterdienst werden die Temperaturen am Dienstag und Mittwoch in grossen Teilen im Süden des Landes 30 Grad überschreiten. In Andalusien soll es bis zu 35 Grad werden. Auch in den Regionen Valencia und Murcia sind 33 Grad zu erwarten.

Am Donnerstag und am Freitag sollen die Temperaturen im gesamten Süden des Landes 35 Grad erreichen. In Andalusien soll es sogar bis zu 40 Grad werden.

Die Wetterprognose für Freitag. bild: screenshot aemet

Die erwarteten Temperaturen sind laut dem Wetterdienst «sechs bis zehn Grad Celsius» höher als im normalen Saison-Durchschnitt. In manchen Gegenden liegen die Werte sogar «15 bis 20 Grad» höher als es für Ende April normal ist.

Neben der katastrophalen Dürreperiode leidet ganz Spanien nun auch unter Wassermangel. Was vorwiegend für die Landwirtschaft eine Herausforderung ist. Ausserdem steigt durch die Dürre auch die Gefahr von Waldbränden.

