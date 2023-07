«Die Party ist vorbei»: Aktivisten besprühen Millionen-Jacht auf Ibiza

Das «Forbes»-Magazin schätzt das Vermögen der US-Amerikanerin auf rund acht Milliarden Euro – damit landet sie in der Rangliste der reichsten US-Amerikaner auf Platz 94. Die 70-jährige Laurie ist eine der Erben des Vermögens der in den USA erfolgreichen Walmart-Konzerngruppe.

Mit dem jüngsten Angriff auf die Jacht sei ihre Kampagne «Privatjets und Jachten, die Party ist vorbei» nun beendet, hiess es in dem Post . Es war bereits die dritte Aktion dieser Art binnen drei Tagen. «Futuro Vegetal» hatte zunächst am Freitagmorgen einen Privatjet auf dem Rollfeld des Flughafens der Urlaubsinsel mit Farbe besprüht und sich daran festgeklebt. Am Samstag besprühte die Gruppe einen Lamborghini auf Ibiza mit roter Farbe.

Die Gruppe wolle mit ihren Aktionen Kritik am Kapitalismus sowie den Privilegien der Superreichen üben, teilten die Aktivisten auf Instagram mit. Auf Bildern ist zu sehen, wie zwei junge Männer vor dem attackierten Schiff stehen und ein Schild mit der Aufschrift «You consume, others suffer» («Ihr konsumiert, andere leiden») hochalten.

Spanische Klimaaktivisten haben am vergangenen Wochenende mehrfach zugeschlagen und drei hochpreisige Luxusobjekte auf der Urlaubsinsel Ibiza mit Farbe besprüht. Ziel ihrer jüngsten Attacke wurde nun die Millionenjacht «Kaos». Am Sonntagmorgen besprühte die Gruppe «Futuro Vegetal» (auf Deutsch: pflanzliche Zukunft) das Heck des Schiffs mit roter und schwarzer Farbe.

Das war unser Sommer des Lebens – welches ist deiner?

Der Sommer hat uns in diesem Jahr mit seinem ganzen Glanz und seiner Leichtigkeit schon einige schöne Stunden beschert. Doch erst jetzt geht es für viele mit den Sommerferien so richtig los. Bevor wir allerdings in die wohlverdienten Ferien fahren, schwelgen wir ein bisschen in Erinnerung: Welches war dein bisher bester Sommer? Natürlich hoffen wir, dass du in einigen Jahren genauso glücklich an die Version 2023 zurückdenken kannst.