Ja, auch doppelt Geimpfte sterben: Die 4 Gründe – und was das über die Impfung sagt

Was abgesagt wurde, so Picardo, seien die offizielle Regierungsfeiern. Niemandem sonst werde verboten, Weihnachten zu feiern. (yam)

Diese Halbwahrheiten über Gibraltars Corona-Politik sowie die Wut über die angeblich abgesagte Weihnachten, haben Gibraltars Chief Minister, Fabian Picardo, dazu bewogen, sich in die Diskussion einzumischen. Er massregelt die Querdenker auf Twitter mit einem Grinch, der ihnen «Dreistigkeit» unterstellt:

Bei den Verschwörungsschwurblern dürften diese Zahlen abprallen. In Ihren Kanälen wird unterdessen eine weitere Unwahrheit verbreitet: Die Regierung in Gibraltar habe aufgrund der steigenden Fallzahlen Weihnachten abgesagt!

Wie gut die Impfung wirkt, zeigt sich auch im Detail: 56 neue Fälle wurden Freitag gemeldet. Davon waren 29 Personen ungeimpft – zumeist Minderjährige. Setzt man diese Zahlen ins Verhältnis zur Anzahl Geimpfter und Ungeimpfter, zeigt sich: Deutlich mehr Ungeimpfte stecken mit dem Coronavirus an.

Der Fall Gibraltar zeigt, was die Wissenschaft schon länger zeigt: Eine Covid-Impfung schützt nicht zu 100 Prozent vor einer Ansteckung, aber sie schützt vor einem schweren Verlauf. Denn von den 668 aktiven Covid-Fälle am Freitag, lagen nur zwei im Krankenhaus , davon keiner auf der Intensivstation. Den letzten Covid-Todesfall meldete Gibraltar im Oktober.

Die Regierung erklärt sich die vergleichsweisen hohen Fallzahlen damit, dass sehr viele Menschen getestet würden: 15,4 Prozent aller Einwohner waren es in der letzten Oktoberwoche. Zum Vergleich: In der spanischen Nachbarprovinz Cádiz wurde im selben Zeitraum lediglich 0,6 Prozent der Bevölkerung getestet. Und wo viel getestet wird, werden auch viele Corona-Fälle entdeckt.

In Telegram-Gruppen und auf Verschwörungsblogs wird das Beispiel Gibraltar seit einigen Tagen herumgereicht. Der Spiegel schreibt von einem Telegram-Chat, in dem ein Nutzer im Zusammenhang mit Gibraltar behauptet: «Irgendwann wird es der Letzte begreifen, dass es bei Covid nicht um ein Virus geht».

Doch trotz traumhafter Impfquote verzeichnet die Felsenhalbinsel im Mittelmeer steigende Corona-Inzidenzen . So waren am vergangenen Freitag 668 aktive Covid-Fälle auf Gibraltar bekannt.

Lässt man die Pendelnden weg, bleibt aber immer noch eine ausgezeichnete Impfquote. Kenner des Gesundheitssystems schätzen sie auf rund 90 Prozent der impffähigen Personen. Ein Quote vergleichbar mit Spanien, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

35'000 Menschen leben im dicht besiedelten Gibraltar. Verteilt hat das britische Überseegebiet laut eigenen Angaben 40'892 Erst- und 39'816 Zweitimpfungen. Zahlreiche spanische Arbeitende pendeln täglich in das Land – auch sie können sich impfen lassen.

In Gibraltar sind fast hundert Prozent der Bevölkerung geimpft. Trotzdem steigen die Fallzahlen rapide an. Aber: Kaum jemand landet im Spital. Und kein einziger Covid-Patient liegt auf der Intensivstation.

