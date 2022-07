Video: watson

Voller Zug hält mitten in Waldbrand an

Die Hitze und Waldbrände haben Europa und dessen Bevölkerung weiterhin fest im Griff. Das müssen auch die Reisenden eines Zuges von Madrid nach Galicia erfahren, wie dieses Video zeigt. Mitten auf der Strecke hält die Bahn in einem Waldabschnitt an – umringt von Flammen eines Wildfeuers.

Feuer verbrennt Felder und Häuser

Ebenfalls hat ein Video auf Twitter die Runde gemacht, wie ein Bauer mit einem Traktor versucht hat, eine Brandschneise in einem Feld zu ziehen, um die Ernte zu retten. Der Mann gerät bei der Aktion allerdings selber ins Feuer und rettet sich in letzter Sekunde vor den Flammen.

In ganz Europa verwüsten Wildfeuer Landschaften und Häuser. Wegen der Brände der vergangenen Tage mussten alleine in Portugal nach Angaben des Zivilschutzes ANEPC 1055 Menschen ihre Siedlungen verlassen. Es habe mindestens drei Tote und 223 Verletzte gegeben, sechs davon Schwerverletzte. Auch in Frankreich wurden an der Atlantikküste kürzlich etwa 8000 Menschen evakuiert. In anderen europäischen Ländern wie Spanien, Kroatien, Italien, Griechenland und auch Grossbritannien kämpfen die Feuerwehrleute ebenfalls gegen teils grosse Waldbrände. (fwe/sda/dpa)

Video: watson

